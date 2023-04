Advertencia de David Soria: "Nos jugamos la comida de nuestras familias y algunos parece que pasen un poco"

David Soria, portero del Getafe, aseguró este miércoles, tras perder 1-2 ante un rival directo por el descenso como el Almería, que su equipo se juega "la comida" de sus familias y que algunos "parece que pasan un poco".



El guardameta del conjunto azulón se mostró autocrítico con la actitud de su equipo en los últimos partidos. Acumula cinco consecutivos sin conocer la victoria y con una victoria del Valencia sobre el Valladolid, se colocará al final de la jornada en puestos de Segunda División.

Audio



"Estamos abajo, cuatro o cinco jornadas sin ganar y este era un partido fundamental. Un rival directo, pero al final lo que se dice siempre, toca levantar la cabeza, el próximo domingo tenemos otra final y nos jugamos la vida. El que no de todo, no se quiere a sí mismo", afirmó Soria, en declaraciones a DAZN.

"Algunos parece que pasan"

"No estamos teniendo ni la mentalidad ni los huevos para cambiar la situación. Cualquier detalle negativo nos hace mucho daño. Hemos empezado bien, pero hemos encajado un gol. No pasa nada, esto es fútbol, puedes encajar goles. Pero hay que dar más. Tenemos que tener mucha más sangre. Todos. No se puede excluir nadie. Nos estamos jugando la comida de nuestras familias y hay algunos que parece que pasan un poco", agregó.

?? @DavidSoria18: "No estamos teniendo ni la mentalidad ni los huevos para cambiar la situación. Hay que dar más. Te estás jugando la comida de tu familia"#LaLigaEnDAZN ? pic.twitter.com/imnesEhEuS — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2023



"Muchas veces la situación supera un poco a los jugadores y hay que intentar cambiar eso. Nos jugamos la vida contra el Espanyol. O apretamos o nos vamos para abajo. No hay miramientos, hay que trabajar y salir a comértelo todo. No va a haber otra opción el domingo. El que no dé todo no puede competir. Es imposible y más en esta Liga. Es extra competitiva, cualquiera te gana. Este equipo no se puede caer a falta de ocho jornadas. No puede pasar", concluyó.