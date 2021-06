Adama Traoré: "El Barça es mi casa y he crecido ahí, habrá que ver lo que quieren y hablar con mis agentes"

El jugador del Wolverhampton, Adama Traoré, ha estado esta mañana en el programa 'Tu dirás' de Rac1 y ha hablado sobre su posible vuelta al Fútbol Club Barcelona, puerta que ha dejado abierta:

"Han estado sonado equipos, pero no puedo hablar más porque no es trabajo mío. El Barça es mi casa, es la realidad. He crecido allí, he estado diez años en la cantera, la conozco. A partir de aquí habrá que ver, habrá gestionar con mis agentes y ver también qué es lo que el Barça quiere y qué rol quiere", pero añade que ahora está centado en el partido del miércoles de la Selección Española ante Eslovaquia, donde los de Luis Enrique se juegan la clasificación para los octavos de final de la Eurocopa y ya "después habrá que ver cómo acaba todo".









Adama no ha debutado en la Eurocopa

Dos empates consecutivos que dejan a España con la obligación de ganar a Eslovaquia. Solo cinco victorias en catorce encuentros desde el regreso de Luis Enrique Martínez al cargo de seleccionador. Obligado a buscar soluciones, introducirá cambios junto al regreso del liderazgo que añoraba con Sergio Busquets.

Luis Enrique ha utilizado a 16 de sus 24 jugadores en las dos jornadas disputadas. Junto a los porteros David de Gea y Robert Sánchez, aún no han debutado los defensas César Azpilicueta, Diego Llorente ni Eric García. Tampoco acudió a Adama Traoré como solución al atasco ofensivo por estar recién recuperado de un problema muscular. A Sergio Busquets le impidió jugar el coronavirus.

Demostrará Luis Enrique su cintura o la perseverancia, en un momento de crítica a sus apuestas. De una lista cuestionada se ha pasado, por dos empates inesperados ante Suecia y Polonia, a cuestiones deportivas. De un encuentro a otro sólo realizó un cambio para mantenerse fiel a su línea de no repetir once. Gerard Moreno entró por Ferran Torres en la segunda jornada. Para la resolución del grupo se esperan más novedades.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado