Acuerdo entre Barça y Atlético por el traspaso definitivo de Griezmann

El Atlético de Madrid y el Barcelona han cerrado ya un acuerdo total para el traspaso de Antoine Griezmann al conjunto rojiblanco, con el que el internacional francés se comprometerá en su nuevo contrato hasta 2026. Ya no habría ninguna limitación de minutos para el futbolista, como al principio del curso, y apunta a la titularidad frente al Girona.

El pacto alcanzado ya por las tres partes, que previsiblemente será oficial la próxima semana y también incluye el nuevo contrato del atacante francés con el club rojiblanco, que lo ligará por las próximas tres campañas, además de la actual, da vía libre ya definitiva a Diego Simeone, el entrenador del Atlético, para alinear el tiempo que quiera a Antoine Griezmann, tras estar condicionado hasta esta semana a entrar al campo a partir del minuto 60, con la única excepción del derbi ante el Real Madrid y del ultimo duelo contra el Brujas.

Su participación de media hora en media hora en los siete primeros compromisos oficiales de la temporada ante Getafe, Villarreal, Valencia, Real Sociedad, Celta, Oporto y Leverkusen, hasta el derbi contra el Real Madrid, que lo jugó de inicio, para volver a la suplencia en Sevilla, y luego a la titularidad en Bélgica, respondía a la medida de presión adoptada por la directiva del Atlético para rebajar el precio de 40 millones de euros de la opción de compra obligatoria que recogía la cesión en el caso de que el futbolista disputara al menos 45 minutos en el 50 por ciento de los encuentros disponible en dos temporadas.

"Siempre tuve la misma situación y me comporto en relación a lo que creo que me tengo que comportar (...) Siempre me he comportado de la manera que he entendido que tenía que comportarme. Y a los hechos me remito. A partir de ahí, sabemos de la importancia que tiene Griezmann dentro de nuestro equipo y ojalá pueda seguir mejorando y creciendo, porque está en ese camino", dijo este viernes Diego Simeone, su entrenador.

En ese sentido, Griezmann estaba actualmente en un 68 por ciento de partidos jugados en los que cumplía con ese requisito. Desde su cesión en el verano de 2021 desde el Barcelona al Atlético, el delantero había jugado al menos 45 minutos en 32 de los 47 encuentros que ha estado disponible para Diego Simeone entre la pasada campaña (30 de 37), con un 81 por ciento, y la actual (2 de 10), un 20 por ciento, aunque el nuevo acuerdo ya dejará atrás todos esos cálculos, porque el delantero francés será rojiblanco sin esperar al final del curso.