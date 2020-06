Abelardo: "He afrontado situaciones parecidas con Sporting y Alavés; si logramos salvarnos, será un hito"

Abelardo Fernández, entrenador del Espanyol, ha comparecido este viernes en una rueda de prensa virtual, a una semana de que LaLiga Santander se reinicie, con un objetivo claro: la salvación. Por delante, once partidos: "A nivel deportivo, no me gusta hablar de once finales. Ojalá lo sean, pero como perdamos los primeros partidos, ya no habrá más finales".

Serán cinco semanas intensas: "Cada partido va a ser una guerra total", dice el 'Pitu' Abelardo, que considera que la plantilla ha venido " bien, han hecho los deberes. Hemos podido entrenar un poco más de verdad desde este lunes. Al 100% no vamos a llegar, pero llegaremos con un porcentaje de garantías".

Abelardo recuerda que en la plantilla hubo varios casos de coronavirus: "Ha habido gente que ha pasado por el coronavirus y no pudo trabajar desde el principio. Voy a tener que contar con todos los jugadores de la plantilla, estos días ha habido jugadores que han tenido algún problema, alguna molestia, pero no hemos tenido lesiones de importancia".

Echar la vista atrás es una forma de motivarse para Abelardo: "He tenido otros retos muy difíciles con el Sporting y con el Alavés. Tengo un desafío muy bonito con el Espanyol. Nos quedan once partidos en los que, si nos salvamos, será un hito importante para jugadores y club".

"A todos nos ha cambiado la forma de ver la vida, a todos nos ha afectado mucho. Hemos venido con muchas ganas y hemos limpiado nuestra mente", finalizó.