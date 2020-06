El Sevilla se deja dos puntos ante el Levante

El Sevilla se dejó dos puntos en su camino hacia la Liga de Campeones en un partido que dominó en la primera mitad y controló en la segunda frente a un Levante con carencias, que estuvo atenazado muchos minutos, pero que no se rindió y salvó un punto. El conjunto andaluz fue el dueño del encuentro pero no supo buscar el segundo tanto, mientras que el Levante fue capaz de reaccionar en el último cuarto de hora para empatar, con alguna opción de dar la vuelta al marcador.



De Jong en la primera jugada de la segunda parte, la mejor del partido, hizo el 0-1 y una penetración de Miramón, casi al final, rebotó e Diego Carlos y generó el empate. El Sevilla llevó el peso del encuentro desde el inicio con largas posesiones de balón ante un rival que tenía las ideas muy claras y que gracias a su orden defensivo impedía que su oponente encontrara espacios y dispusiera de opciones de gol. Se jugaba a buen ritmo, sin apenas interrupciones, con Banega como conductor de las acciones ofensivas del Sevilla, un equipo que se prodigaba especialmente por la banda derecha con penetraciones de Jesús Navas y Ocampos.



El partido era vistoso pero no tenía ocasiones. La más clara del primer periodo salió de la botas de Munir que envió una falta lanzada con rosca al travesaño de la meta de Aitor a los quince minutos de juego. A partir de entonces se consolidó el dominio visitante ante un Levante que con un 4-4-2 muy definido que mantenía a su rival lejos de su área, pero que presentaba algunos problemas para recuperar el balón.



El 0-1 llegó a los treinta segundos de la reanudación tras un gran pase de Diego Carlos a Munir, que cedió a De Jong para abrir el marcador, lo que dejaba sin efecto el esfuerzo defensivo y organizativo del equipo valenciano y premiaba la buena disposición de los hombres de Julen Lopetegui hasta el intermedio del choque. No cobró protagonismo el Levante e incluso en el minuto 54 le fue anulado un gol a Diego Carlos en un remate en el que el árbitro apreció falta.



En la acción siguiente, Aitor realizó una gran parada en un remate de Munir. El control del juego era del Sevilla, que buscaba ampliar la cuenta ante un Levante que había dado un paso atrás respecto a la imagen ofrecida hasta el descanso. Los ataques del Levante eran tímidos y esporádicos, mientras que las recuperaciones de balón por parte del Sevilla daban unas sensaciones mucho mejores. El Levante consiguió, tras los cambios, jugar un poco más cerca de la meta de Vaclik, pero el portero sevillista apenas tuvo que intervenir, pues su defensa neutralizaba cualquier aproximación de los levantinistas.



A quince minutos del final, el Levante trató de estirarse por medio de Hernani en la banda derecha ante un rival que, tras los cambios, buscaba más controlar el juego que prodigarse en pos de un tanto que cerrara el partido. Lo ajustado del marcador era el principal argumento para que el Levante albergara esperanza y gracias a ello llegó la igualada final que gustó más al Levante que al Sevilla.



FICHA DEL PARTIDO



1 - Levante: Aitor Fernández, Coke (Miramón, m.61), Vezo, Bruno, Toño García (Clerc, m.87), Vukcevic (Bardhi, m.61), Melero, Campaña, Rochina (Hernani, m.72), Morales (Sergio León, m.72) y Borja Mayoral.



1 - Sevilla: Vaclík, Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Escudero, Gudelj, Jordán (Fernando, m.63), Banega (Oliver Torres, m.63), Ocampos (Reguilón, m.84), Munir (Suso, m.63) y De Jong (En Nesyri, m.74).



Goles: 0-1, m.46: De Jong. 1-1, m.88: Diego Carlos en propia meta.



Árbitro: Hernández Hernández (comité canario). Amonestó por el Levante a Rochina y por el Sevilla a Jordán



Incidencias: partido disputado en el Olímpico Camilo Cano de La Nucía al estar en obras el estadio Ciutat de València. Se trata del primer encuentro de la máxima categoría del fútbol español disputado en esta localidad alicantina