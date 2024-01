El Valladolid se impone al Racing, rompe su mala racha y duerme en el playoff

El Real Valladolid rompió su mala racha y logró la victoria, con dos goles de Meseguer tras la reanudación, que se añadieron al de Anuar, en la primera, ante un Racing que llegó a empatar (1-1), pero que se topó con un entregado rival.



Tanto el técnico local, Paulo Pezzolano, como el visitante, José Alberto López, realizaron cambios en el once inicial, hasta cinco en el caso de este último, con respecto a la anterior jornada ante Cartagena, mientras que el uruguayo apostó por De la Hoz, en sustitución de Juric.



Y lo hizo para situarlo incrustado entre los centrales y poder imprimir más velocidad al sacar el balón desde atrás, dejando el centro del campo bajo la batuta de Monchu y Meseguer. Pequeños detalles en busca de una necesaria victoria, tras cuatro partidos sin lograrlo.



Lo cierto es que los vallisoletanos sí mostraron más intensidad y más intención ofensiva desde el inicio, lo que permitió algunas aproximaciones, aunque con escaso peligro y sin finalización.



Monchu, en una falta directa, estuvo a punto de sorprender, pero su disparo salió ligeramente desviado a la izquierda de la meta racinguista. Justo en la anterior jugada, Vicente, en una buena acción individual, pidió mano de Boyomo que el árbitro, tras la intervención del VAR, no señaló.



Pezzolano advirtió sobre la necesidad de presionar tras pérdida, y los jugadores se emplearon en ello, conscientes de que el Rácing podía hacer daño en las contras y sentirse demasiado cómodo con el balón.



Ese trabajo tuvo su fruto, con el primer gol de Anuar, tras un saque de falta en el que hubo varios toques de cabeza, que finalizaron en las piernas de Anuar, quien remató a placer para inaugurar el marcador del José Zorrilla.



Y sin apenas respiro, Sylla pudo añadir un segundo tanto, ya que llegó con gran velocidad al área pequeña, pero su fuerte disparo se encontró con Ezkieta. Los vallisoletanos demostraban estar metidos en el choque al cien por cien y entregados a la causa.



Así lo habían anticipado con la pancarta que portaron en la foto oficial de inicio en la que se podía leer "unidos con orgullo, unidos con honor", enmarcada por el antiguo escudo del Real Valladolid, recuperado por la afición, en un claro guiño hacia esta.



Los cántabros apenas pudieron pasar del centro del campo y, en las escasas ocasiones que lo lograron, se toparon con la bien plantada defensa blanquivioleta, por lo que se llegó al descanso con ese 1-0 para los locales.



Tras la reanudación, el Racing cambió el chip, y se empleó a fondo para controlar más el balón y llegar con rapidez al área rival. Lago júnior avisó, por dos veces, con sendos disparos que supo atajar Masip.



Y a la tercera fue la vencida. El propio Lago Júnior centraba un buen balón desde la banda derecha para que Peque enganchara un disparo raso, ante el que nada pudo hacer el meta blanquivioleta. Los santanderinos igualaban así el choque, en el minuto 59.



Pero los vallisoletanos no se vinieron abajo. Volvieron a hacer valer su velocidad, a través de un Anuar que había sido ejemplo de entrega durante todo el partido, quien sacó desde la izquierda un centro perfecto que remató, de manera inapelable, Meseguer, para devolver la ventaja a su equipo.



Ese gol, junto a la entrada de Raúl Moro, motivó aún más a los vallisoletanos, que ampliaron su renta, precisamente, merced a una gran jugada de Moro desde la derecha, con taconazo incluido, que encontró a un Meseguer perfectamente situado, para volver a superar a Jokin Ezkieta.



Aunque el Racing seguía luchando, y conseguía llegar al área local creando cierta inquietud, con el recién incorporado Ekain, no pudieron obtener resultado, ya que el Real Valladolid, en el que debutó Tárrega, supo cerrar filas para amarrar la victoria.



Eso sí, con polémica final, ya que el árbitro señaló un penalti de Escudero, pero intervino el VAR y comprobó que el lateral izquierdo del Real Valladolid se había anticipado de manera clara para robar el balón al jugador racinguista y quedó anulado, dejando el 3-1 en el electrónico.









Ficha del Real Valladolid, 3 - Racing Santander, 1

3- Real Valladolid: Masip; Luis Pérez, Boyomo, David Torres, Escudero; Meseguer, César De la Hoz (Juric, m.60); Iván Sánchez (Raúl Moro, m.60), Monchu (Lucas Rosa, m.74), Anuar (César Tárrega, m.77); Sylla (Kenedy, m.77).



1- Racing Santander: Jokin Ezkieta; Dani Fernández, Germán, Rubén Alves, Mario García; Iñigo (Grenier, m.87), Aldasoro (Jeremy, m.82); Lago Junior (Sangalli, m.82), Peque, Vicente; Baturina (Ekain, m.71).



Goles: 1-0, m.31: Anuar. 1-1, m.59: Peque. 2-1, m.67: Meseguer. 3-1, m.72: Meseguer.



Árbitro: Daniel Jesús Trujillo Suárez (Comité tinerfeño). Mostró cartulina amarilla a De la Hoz (m.46), Meseguer (m.90+), y roja directa a Boyomo (m.74), del Real Valladolid, y a Vicente (m.41), del Real Rácing Club.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigesimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 16.685 espectadores. Antes de empezar el partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de los aficionados del Sevilla fallecidos mientras viajaban a Madrid para presenciar el choque ante el Atlético de Madrid, de Copa del Rey.