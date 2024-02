El Valladolid consolida el puesto de playoff y se acerca al ascenso directo

El Real Valladolid recuperó el acierto de cara al gol, reflejado en un doblete de Amath que se añadió al tanto logrado por Monchu en la primera mitad, y anuló a un Oviedo que apenas inquietó a Masip.





El técnico blanquivioleta, Paulo Pezzolano, mantuvo el mismo esquema inicial que planteó en la anterior jornada ante el Real Sporting, mientras que el entrenador visitante, Luis Carrión, solo realizó un cambio (Colombatto por Santi Cazorla) tras el 5-0 cosechado ante Burgos.

Se preveía un encuentro muy táctico entre dos equipos distanciados en la clasificación por un solo punto, ya que los asturianos son los inmediatos perseguidores de los vallisoletanos, con 41 y, por tanto, sumar tres resultaba fundamental para ambos.

El Real Oviedo salió con más intensidad en defensa, presionando en todas las líneas, y con mayor claridad de ideas, lo que le permitió disponer de una primera ocasión, de falta directa, con la que Colombatto obligó a Masip a intervenir.

Pero los vallisoletanos sabían qué debían hacer y mantuvieron la paciencia, tratando de controlar el balón, para sorprender al rival con la velocidad de Amath, que demostró su capacidad de desborde desde el minuto uno.

Precisamente, una jugada de Amath con Luis Pérez, terminó en un centro de este último que enganchó Monchu en el segundo palo, tras un gran control, para subir el primer gol al marcador del José Zorrilla.

Un tanto que dio impulso al Real Valladolid, que comenzaba a encontrarse cómodo en el terreno de juego, frenando a los carbayones, habitualmente muy verticales, que no conseguían poner en apuros a los locales.

Aunque no había lugar para la relajación, sobre todo, porque Alemao empezaba a adquirir demasiado protagonismo, y no solo a balón parado, dejando una advertencia clara a los vallisoletanos de que su equipo no se iba a rendir.

De hecho, justo antes del descanso, el propio Alemao pudo equilibrar el choque, pero su remate, estando solo en el segundo palo, tras un córner, se estrelló en el larguero, por lo que los de Pezzolano pudieron irse a los vestuarios con ventaja.

El partido estaba abierto. Tanto, que nada más reanudarse el partido, Moyano pudo empatar, tras plantarse en el área pequeña frente a Masip, si bien su golpeo salió demasiado cruzado.

Y, sin tiempo para lamentos, el cuadro ovetense se vio sorprendido por el rival, con un centro de Biuk que Amath remató de cabeza, a placer, para añadir el segundo tanto al electrónico.

Sin respiro, lo que constataba el alto ritmo del encuentro, un minuto después (49), Juric recuperó el balón en la frontal del área para dejarlo en las botas de un Amath que no se lo pensó y, con un potente disparo que entró por la escuadra de la meta visitante, añadía el tercer gol al casillero blanquivioleta.

La efectividad que había fallado al Real Valladolid en los últimos compromisos, reapareció con fuerza en esta ocasión, en una cita que, además, no era fácil, puesto que el Oviedo ha ido hacia arriba desde la llegada de Luis Carrión al banquillo.

Aunque los asturianos trataban de buscar aire, no lograron hallar soluciones para recortar diferencias, a pesar de los cambios, ante un contrario que podía jugar con tranquilidad, y que supo cerrar filas para sumar, por fin, tres puntos.





FICHA DEL PARTIDO

3 - Real Valladolid: Masip; Luis Pérez (Escudero, m.80), César Tárrega, Boyomo, Lucas Rosa; Monchu, Juric; Biuk (Kenedy, m.73), Meseguer (César de la Hoz, m.73), Amath (Anuar, m.53); Sylla (Marcos André, m.80).

0 - Real Oviedo: Leo Román; Viti, Luengo, Dani Calvo, Abel Bretones; Jimmy (Luismi, m.65), Colombatto (Borja Sánchez, m.77); Dubasin, Seoane (Santi Cazorla, m.56), Sebas Moyano (Masca, m.65); Alemao (Borja, m.56).

Goles: 1-0, m.17: Monchu. 2-0, m.48: Amath. 3-0, m.49: Amath.

Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Comité catalán). Mostró cartulina amarilla a Lucas Rosa (m.10), del Real Valladolid y a Luismi (m.76), del Real Oviedo

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigesimoctava jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 19.163 espectadores. Antes de comenzar el choque, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del incendio que se produjo en Valencia.