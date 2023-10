El Tenerife se crece con diez futbolistas y vence al Burgos

Un enrabietado Tenerife se creció y derrotó por 2-1 a un conformista Burgos que, pese a jugar más de la mitad del encuentro con superioridad numérica, careció de la ambición suficiente para adjudicarse la victoria.

El asfixiante calor existente en la capital tinerfeña y la magnífica urdimbre defensiva trenzada por los burgaleses dificultaron casi por completo toda iniciativa insular de acercamiento a la meta de Caro, por lo que el juego, inicialmente, casi se desarrolló únicamente en la parcela central.



En el tramo final del primer tiempo el encuentro experimentó un vuelco radical, primero, una entrada de Mo Dauda sobre Elgezabal (m.44) acabó con el atacante local en el vestuario y el balón en el punto de penalti, pero Curro (m.46) estuvo desacertado a la hora de lanzar y Soriano adivinó su intención y desvió el balón.



Con los locales totalmente indignados concluyó una insulsa primera parte, para dar paso a una contienda totalmente diferente, en la que no hubo especulación alguna y ambos equipos buscaron el gol con tenacidad.



Espiau, con un sutil cabezazo (m.59) ,estuvo a punto de conseguirlo, pero se topó con el cuerpo de Soriano y poco después se produjo la réplica local, con total efectividad, con una jugada de Medrano que acabó con un pase sobre Roberto y éste marcó a puerta vacía



A renglón seguido, el visitante Mumo cometió penalti y Gallego, desde los once metros, anotó el segundo tanto de su equipo, procedimiento idéntico al utilizado por Curro (m.76) para aminorar la diferencia, tras un penalti cometido por Amo al tocar el balón con una mano.



Hasta el final, los visitantes intentaron imponer su dominio, pero no lo consiguieron y el Tenerife es líder.









Ficha del partido

2 - CD Tenerife: Juan Soriano; Mellot (Aitor Buñuel, m.92), Amo, Loïc (Bodiger, m.46), Medrano; Mo Dauda, Sergio González; Alexandre, Waldo (Teto, m.79); Roberto López (Pablo, m.92) y Enric Gallego (Ángel, m.79).



1 - Burgos CF: Caro; Borja (Alex, m.89), Córdoba (Ricoy, m.77), Saveljich, Matos; Atienza (Mumo, m.57), Elgezabal; Curro, Andy (Bermejo, m.46), Dani Ojeda (Martín, m.46); y Edu Espiau.



Goles: 1-0, M.64: Roberto López. 2-0, M.68: Enric Gallego, de penalti. 2-1, M.76: Curro, de penalti.



Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité Territorial Madrileño). Expulsó por protestar al preparador físico local Miguel Pérez (m.42) y al jugador del Tenerife Mo Dauda (m.45) por doble amarilla. Amonestó al local Alexandre (m.37) y a los visitantes Andy (m.15), Córdoba (m.48), Elgezabal (m.48) y Mumo (m.68).



Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 18.383 espectadores.