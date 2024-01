Sufrida victoria del Eibar contra el Huesca

El Huesca volvió este domingo a la cruda realidad con la derrota en casa ante el Eibar (2-3) y vuelve a los puestos de descenso una semana más tarde en un partido trepidante y de emociones en el que hizo lo más difícil como fue remontar dos goles, pero ya no tuvo fuerzas para sumar al menos un punto ante un rival que volvió a ganar fuera de casa tras cuatro jornadas sin hacerlo.



Desde el comienzo del partido los dos equipos buscaron la portería contraria lo que redundó en un fútbol alegre y vistoso al rondar el balón ambas áreas y disfrutar de ocasiones de gol, tanto en una como en otra portería siendo la primera para el Huesca en el minuto 4 por medio de Joaquín en un contra ataque que paró Luca, y en el minuto 12 Mario Soriano haría emplearse a fondo a Alvaro Fernández para despejar a saque de esquina, un gran disparo desde el borde del área.



Mientras que el Eibar tenía una idea clara de juego, el Huesca no se encontraba cómodo y no era porque se lo hiciera incómodo el rival, sino porque la posición de los jugadores locales no se coordinaban bien en las jugadas al no tener claro sus misiones en el campo y estar fuer de sus sitio.





El equipo vasco jugó con criterio y velocidad, en la primera parte disfrutando de otra clara ocasión de gol en el minuto 25 por medio de Konrad que se recorrió más de medio campo para marcharse de todos que le salieron al paso y plantarse delante de Álvaro Fernández al que no supo hacerle gol en una gran jugada personal.



Con el Eibar mejor colocado sobre el campo y llegando tanto por las bandas como por el centro rondó el área local, llegarían los goles, la primera a cargo de Berrocal de cabeza, en el minuto 37 tras el saque de esquina de Aketxe; y posteriormente en otra jugada bien hilvanada por la banda izquierda Mario Soriano remató raso, en el minuto 42, a la derecha de Álvaro Fernández que no pudo hacer nada para impedir el segundo gol del Eibar dejando encarrilado el partido.

Salió mejor tras el descanso el Huesca y en la primera llegada al área visitante Joaquín en la raya de gol pasó el balón a Hugo Vallejo que mandó el balón dentro de la portería de Luca tras un barullo de jugadores de ambos equipos, metiéndose el conjunto oscense en el partido al tener toda la segunda parte por delante.



El Eibar poco a poco se sacudió el dominio del Huesca y en una de las llegadas visitantes Matheus lazó un fuerte disparo desde cerca, en el minuto 60 que a punto estuvo de meter gol pero Álvaro Fernández desvió a saque de esquina en una gran intervención.



El Huesca porfío en el juego ofensivo y de ataque, sobre todo por la banda derecha, y llegó la recompensa con el gol en el minuto 65 de Kento Hashimoto que se sacó un gran cañonazo batiendo a Luca por la escuadra derecha, aunque la réplica del Eibar vendría seis minutos más tarde con el tercer gol del Eibar por medio de Stoichkov.





Los últimos minutos fueron de mucha intensidad con el Huesca volcado sobre el área visitante y su rival tratando de conservar la ventaja en el marcador, y con muchos nervios en todos por lo mucho que se jugaban tanto el Huesca para salir de la zona de descenso como el Eibar para estar entre los mejores.

Ficha del partido:

2 - SD Huesca: Alvaro Fernández; Nieto (Gerard Valentín, m. 46), Blasco (Kortajarena, m. 80) , Jorge Pulido, Loureiro, Vilarrasa; Sielva (Ayman, m. 88), Kento (Mier, m. 80); Lombardo (Obeng, m. 75), Hugo Valllejo, y Joaquín.

3 - SD Eibar: Luca; Tejero (Correa,m. 80) Berrocal, Arbilla, Ríos Reina; Vencedor (Yriarte, m .80) Matehus; Aketxe, Mario Soriano (Madariaga,m. 88), Konrad (De la Fuente, m. 65) ; y Stoichkov (Qasmi, m. 88).

Goles: 0-1, m. 37 Berrocal; 0-2, m. 42, Mario; 1-2, m. 47, Hugo Vallejo; 2-2, m. 65, Hashimoto; 2-3, m. 71, Stoikov.

Árbitro: Ais Reig (Comité Territorial Valenciano). Mostró tarjeta amarilla por parte del Huesca a Hugo Vallejo, ; y por parte del Eibar a Konrad, Stoichkov.

Incidencias: La SD Huesca hizo un reconocimiento a la Policía Nacional por su doscientos aniversario antes de comenzar el partido correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Liga Hypermotion disputado en el Estadio de Alcoraz entre la SD Huesca y la SD, ante 5.011 aficionados.