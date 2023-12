Remontada del Alcorcón en que hunde más al Amorebieta

El Alcorcón remontó este jueves al Amorebieta en Lezama, con sendos tantos de Koldo Obieta y Víctor García, que invalidaron el primer gol de Félix Garreta, y se acercó a los puestos de permanencia de LaLiga Hypermotion, que tras este 1-2 le quedan a solo tres puntos de distancia.



Fue un triunfo vital para el conjunto madrileño, que no solo encadenó su segunda victoria consecutiva, sino que la logró ante un rival directo al que deja a cinco puntos de distancia y hundido en la tabla.



Esta derrota deja al Amore penúltimo en la tabla, empatado con el colista Cartagena y a ocho puntos de la salvación.





Jandro Castro, en su segundo partido en el banquillo vizcaíno, repitió el equipo del primero con un claro 1-4-4-2 con Eraso y Jauregi arriba; y Mehdi Nafti introdujo dos novedades en el once, dando entrada a Chema en el centro de la defensa y Javi Pérez en medio campo.



Arrancó mejor el Alcorcón, que incluso marcó un tanto en el minuto 5, aunque anulado, por medio del exazul Koldo Obieta. Un buen remate a rechace en el área, pero en situación de fuera de juego.



Siguieron insistiendo los visitantes, este jueves de rojo, pero el Amore fue haciéndose poco a poco con el dominio y, pasado el ecuador, llegando con peligro en jugadas a balón parado botadas por Dorrio.



El extremo bilbaíno, lo mejor de los locales en lo que va de curso, amenazó con un gol olímpico con un córner desde la derecha y pareció conseguirlo en la acción posterior. Pero no, no fue su segundo gol de la temporada sino el tercero del central Félix Garreta, que remató casi sobre la línea el balón que ya había superado a Anacker.

Lo que sí fue la jugada fue la sexta asistencia de Dorrio, que se coloca entre los que siguen en la clasificación al también vizcaíno Iñigo Vicente, el interior izquierda del Racing de Santander, que lleva nueve.



Respondió rápido el Alcorcón, que casi en la siguiente jugada empató. Lo hizo con el primer gol del curso liguero de Obieta, que se aprovechó de un balón aéreo ganado por Jacobo para plantarse ante Campos y batirle en el mano a mano. Tercera asistencia de Jacobo.



Un cabezazo sin éxito de Manu Hernando, a centro de Dorrio, un espectacular golpe franco a la cruceta de Jacobo, que de entrar hubiese sido un golazo, y un par de tanganas que dejaron claro el estado de nervios de ambos equipos, dieron paso al descanso.



Un disparo lejano de Chiki, que Campos tuvo que repeler a córner, avisó a regreso de vestuarios de sus intenciones para la segunda mitad. Que no fue otra que completar la remontada.



Ese 1-2 llegó en un córner botado por Quintillá, que tocó primero Yan Eteki y después dio en Carbonell para caerle franco a Victor García, que empalmó a placer en el área pequeña.





Fue un duro mazazo para el Amorebieta, que lo fió todo a unos cambios que no funcionaron. Porque más que el 2-2 lo que planeó por la fría noche de Lezama fue el 1-3 que tuvieron en sus botas Juanma en un disparo al palo y Bustos en un mano a manos con Campos.



Aunque aún tuvieron una última opción los azules en el descuento del descuento, pero Anacker se adelantó al remate de Félix Garreta en otra jugada a balón parado botada por Dorrio y tocada en primera instancia por Edwards.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - SD Amorebieta: Pablo Campos; Álvaro Núñez, Manu Hernando, Félix Garreta, Lasure (Da Graca, m.81); Dorrio, Sibo (Edwards, m.68), Carbonell, Morcillo (Avilés, m.59); Eraso (Luis Quintero, m.68), Jauregi.

2 - AD Alcorcón: Anacker; Iago López, Javi Castro, Chema, Morillas; Víctor García (Bustos, m.89), Yan Eteki, Javi Pérez (Artola, m.78), Jacobo (Juanma, m.78); Koldo Obieta (Rivas, m.82) y Chiki (Babin, m.90).

Goles: 1-0, m.34: Félix Garreta. 1-1, m.37: Obieta. 1-2, m.64: Víctor García.

Árbitro: Luis Milla Alvendiz (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los locales Manu Hernando (m.49+), Eraso (m.50) y Jauregi (m.90), y a los visitantes Iago López (m.27), Víctor García (m.41), Chema Rodríguez (m.43), Jacobo (m.57) y Rivas (m.96).

Incidencias: Partido de la jornada 21 de LaLiga Hypermotion disputado en el campo 2 de Lezama ante unos 890 espectadores. Dato oficial.