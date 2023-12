El Real Valladolid se deja tres puntos en La Cerámica en su lucha por el liderato

Un gol de Álex Forés dio tres puntos fundamentales para alejarse del descenso al Villarreal B en La Cerámica ante un Valladolid sin contundencia en las áreas y que pierde impulso en la lucha por el liderato de la Liga Hypermotion.



Tras unos primeros compases de dominio blanquivioleta, con una buena ocasión de Monchu para marcar en el minuto 1, el Villarreal B fue entrando poco a poco en el partido y empezó a inquietar a Masip.



El encuentro se desatascó con un disparo de Álex Forés desde la frontal que sorprendió a Masip para establecer el 1-0 en el minuto 21. Con ventaja en el marcador, el Villarreal B se sintió más cómodo sobre el terreno de juego ante un rival al que le costaba llegar con claridad.



El Valladolid pudo empatar antes del descanso con un remate de Salazar en boca de gol que obligó a Iker Álvarez a intervenir con una providencial parada. El equipo de Miguel Álvarez respondió con un disparo de Ontiveros que también puso a prueba a Jordi Masip.



Pese a este intercambio de golpes, el choque llegó al descanso con ventaja amarilla. Tras la reanudación, Juric lo intentó con un disparo desde fuera del área en el que Iker Álvarez volvió a intervenir con solvencia, mientras que Forés pudo sentenciar con un mano a mano ante Masip.



El Valladolid, pese a meter una marcha más, no encontró la manera de empatar. Joni Montiel y Víctor Meseguer tuvieron claras opciones de batir a un espléndido Iker Álvarez, pero el balón no entró.



No fue suficiente porque el filial 'groguet' se mostró firme atrás para contener el asedio final pucelano y amarró con sufrimiento un triunfo fundamental para sus aspiraciones de permanencia en LaLiga Hypermotion y que deja vía libre al Leganés en la primera plaza de la tabla.









Ficha del partido

1 – Villarreal B: Iker Álvarez, Lanchi (Espigares, min. 89), Lekovic, Pablo Íñiguez, Tasende, Carlo Adriano, Gelardo (Requena, min. 78), Carlos Romero (Alberto del Moral, min. 57), Ontiveros (Ferrari, min. 89), Jorge Pascual y Álex Forés (Rodrigo, min. 78).



0 – Real Valladolid: Jordi Masip, Luis Pérez, Boyomo, David Torres, Lucas Rosa, Monchu, Juric (Meseguer, min. 61), Raúl Moro, Iván Sánchez (Anuar Tuhami, min. 46), Kennedy y Salazar (Joni Montiel, min. 61).



Gol: 1-0, min. 21: Álex Forés.



Árbitro: Gonzalo Francés (comité canario). Mostró tarjeta amarilla a Carlos Romero por el Villarreal B y Salazar, Juric, Raúl Moro y Anuar Tuhami por el Valladolid.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de la Cerámica ante unos 2.500 espectadores.