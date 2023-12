El Racing mantiene su buen estado de forma y duerme en los playoff de ascenso

La Navidad es época de sueños y el Racing de Santander las pasará en la zona noble de la clasificación gracias a su victoria ante el Andorra (2-0) en un partido en el que se mostró muy superior en la primer parte, pero no sentenció hasta casi el final.

Los cántabros solo tardaron un minuto en crear su primera ocasión de peligro, pero Ekain, tras un buen desmarque dentro del área, dudó entre chutar o centrar y no encontró a ningún compañero. Poco después, Diego González cortó un pase milimétrico de Íñigo Vicente al propio Ekain cuando ya se marchaba solo a la portería de Ratti.



Cerca del minuto diez de partido, el Racing volvió a disponer de otra clara opción de adelantarse, pero Ratti desbarató un disparo de Mantilla, que se había plantado ante él aprovechando otro gran pase de Íñigo Vicente.



El Racing presionaba muy arriba al Andorra, que no se encontraba cómodo en el terreno de juego y no podía desarrollar su juego de posesión.



Tres minutos después Ratti apareció de nuevo para salvar a su equipo en una doble ocasión de los locales. Primero al repeler una buena maniobra de Peque dentro del área y, después, en el posterior rechace, al tapar un disparo de Ekain.



Poco antes de la media hora de encuentro Ratti se erigió otra vez en protagonista al impedir que los santanderinos inauguraran el marcador en una jugada a balón parado rematada por Pol Moreno y, tras el rebote, Peque.



El Racing de Santander merecía más y finalmente, a la media hora, un error grosero de Adri, que intentó regatear a Íñigo Vicente siendo el último defensa, permitió a este último batir a Ratti cuando se encontraba fuera de su marco.



Antes del descanso los cántabros pudieron ampliar su ventaja en una rápida transición perfectamente llevada por Íñigo Vicente. que, dentro del área, cedió el balón a Ekain, que tampoco en esa ocasión pudo evitar la figura de Ratti.



Eder Sarabia introdujo tres cambios en la reanudación para tratar de variar la dinámica del partido y el Andorra salió más enchufado ante un Racing que parecía querer proteger su botín.

Doble amarilla a Samper

Ni si quiera la expulsión de Samper en el minuto 70 impidió a los visitantes seguir teniendo el dominio del balón en la segunda mitad, aunque Arana pudo lograr la sentencia con un disparo desde la frontal que paró Ratti.

El propio Ratti estuvo a punto de provocar ese segundo tanto verdiblanco, al dar por error un balón a Íñigo Vicente, que casi le sorprende desde fuera del área, pero el cancerbero del Andorra reaccionó bien para despejar el esférico a córner.



No obstante, en el saque de esquina, Rubén Alves desvió un disparo de Pol Moreno para aumentar la diferencia en el luminoso y confirmar una nueva victoria del Racing de Santander para mantenerse en la lucha por los puestos de promoción.









Ficha del partido

2 - Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Pol Moreno, Rubén Alves, Saúl; Sangalli (Lago Junior, min. 81), Aldasoro (Dani Fernández, min. 90), Íñigo, Peque (Jeremy, min. 90), Íñigo Vicente (Morante, min. 90); Ekain (Arana, min. 57).



0 - Andorra: Ratti; Leal (Petxarromán, min. 46), Adri, Diego González (Iván Gil, min. 75), Pampín; Álvaro (Molina, min. 46), Samper, Bover; Álex Calvo (Nieto, min. 81), Scheidler y Lobete (Benito, min. 46).



Goles: 1-0, Íñigo Vicente, min. 32; 2-0, Rubén Alves, min. 83.



Árbitro: Ais Reig (colegio valenciano). Amonestó a Pol Moreno, Íñigo Vicente, Aldasoro, Sangalli y Arana, del Racing de Santander, y a Scheidler y Bover, del Andorra. Mostró cartulina roja a Samper (m.71) por doble amonestación.



Incidencias: Partido de la vigésima primera jornada de la Liga Hypermotion disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 12.729 espectadores.