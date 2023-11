El Racing se impone al Villarreal B y se cuela en posiciones de playoff

El Racing de Santander completó un partido muy serio para imponerse por 2-0 y neutralizar a un Villarreal B que no llegó a disparar entre los tres palos de la portería de Ezkieta en todo el encuentro.



Los cántabros comenzaron presionando arriba a su rival, si bien es cierto que sin crear mucho peligro ante la meta de un Villarreal B que, con el paso de los minutos, se sentía cada vez más cómodo con el balón.





Sin embargo, pasado el minuto 20 de partido, Íñigo Vicente filtró un gran pase en profundidad a Saúl, que llegó a la línea de fondo y puso el balón atrás para que Lago Junior lo empujase a placer al fondo de la mallas.



El tanto espoleó a los locales, que parecían tener prisa en aumentar la ventaja, pero, tras unos instantes desubicado, el filial amarillo se recompuso y el marcador no se movió más antes del descanso.

?? ¡FINAAAAL!



Racing 2-0 Villarreal B



(?? Lago Junior y Peque)



#?? #RacingVillarrealBpic.twitter.com/fKzc1eZ7z6 — Real Racing Club (@realracingclub) November 25, 2023

Tras el paso por vestuarios el técnico visitante, Miguel Álvarez, introdujo un triple cambio para intentar variar la dinámica del partido, aunque en los primeros compases de la segunda parte prácticamente no ocurrió nada destacable y los guardametas apenas tuvieron que aparecer.



Hasta que en el minuto 70, el colegiado decretó penalti por mano en el área del Villarreal B y Peque no falló desde los once metros para ampliar la distancia local.



El segundo gol verdiblanco prácticamente sentenció el partido e, incluso, el Racing de Santander pudo marcar de nuevo diez minutos después, pero Íñigo Vicente no estuvo acertado en un mano a mano con Íker Álvarez tras un magnífico pase de Grenier.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el tramo final del partido el equipo dirigido por José Alberto gestionó sin problemas su ventaja y sumó un nuevo triunfo en El Sardinero que le permite seguir mirando hacia la parte de arriba de la clasificación.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Pol Moreno, Rubén Alves, Saúl; Lago Junior (Sangalli, min. 60), Aldasoro (Morante, min. 85), Íñigo, Peque (Grenier, min. 76), Íñigo Vicente (Yeray,min. 85); Arana (Ekain, min. 85).

0 - Villarreal B: Íker Álvarez; Espigares, Lekovic (Requena, min 46), Pablo Íñiguez, Tasende (Marcos, min. 85); Lanchi, Gelardo, Carlo (Rodrigo, min. 46), Ontiveros (Tiago, min. 46); Collado y Forés (Ferrari, min. 66).

Goles: 1-0, m.23: Lago Junior. 2-0, m.71: Peque, de penalti.

Árbitro: Milla Alvendiz (colegio andaluz). Mostró cartulina amarilla a Mantilla, Saúl y Yeray, del Racing de Santander, y a Carlo, Tiago y Ferrari, del Villarreal B.

Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de la Liga Hypermotion disputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 11.731 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Santi Gutiérrez Calle, jugador, entrenador y coordinador de las secciones inferiores del Racing de Santander durante más de 25 años.