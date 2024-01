El Racing de Ferrol remonta al Sporting en el descuento y aprieta la parta alta de la clasificación

Un gol de Sabin Merino en el minuto 96, tras pelear por el balón en un intento de cesión a su portero de Róber Pier, dio este domingo la victoria 1-2 al Racing de Ferrol, que remontó frente a un Sporting que encajó su primera derrota de la temporada en El Molinón.



La marcha de Sportíng y Rácing de Ferrol hacían albergar esperanzas de ver un gran partido y los aficionados así lo entendieron, como se pudo comprobar por la afluencia a El Molinón con una gran presencia también de seguidores gallegos a pesar del horario.



El Sporting tuvo la primera gran ocasión en el primer minuto, cuando Campuzano robó un balón en el medio campo y sorprendió a una defensa muy adelantada para plantarse solo ante Cantero, que adivinó su lanzamiento y rechazó un balón que volvió al delantero rojiblanco, que lo intentó por segunda vez pero envió el balón fuera.





La réplica ferrolana llegó en la siguiente jugada, en una internada de Iker Losada que dispara al lateral de la red cuando se encontraba en una buena posición.



El partido no podía empezar mejor. Los dos equipos querían el balón, lo tocaban y se mostraban verticales aunque la velocidad con la que querían jugar provocaba errores en los pases y el esférico cambian a continuamente de dueño.



El Rácing de Ferrol contó con la ocasión más clara de todas en una rápida combinación de varios jugadores que dejaron a Iker Losada solo ante Yáñez que salió a tapar su disparo y logró inducir a error al delantero del conjunto gallego que tiró fuera cuando ya sus aficionados cantaban el gol.



Fue ahora el Sporting el que respondió con una jugada en la que Hassan avanza metros cambia sobre la internada de Cote cuyo centro atajó Cantero a los pies de Campuzano frustrando una buena ocasión.

2?????1?0?4? | 1-2 | ¡FINAL! ¡FINAL! ¡FINAL! Final en El Molinón. Vitoria dos nosos nun gran partido co respaldo de máis de mil seareiros e seareiras nas bancadas, con tantos de Álvaro e Sabin#RealSportingRacingFerrol#LALIGAHYPERMOTION#OpaRacing ?? pic.twitter.com/H7epIqlagc — Racing Club Ferrol (@racingferrolsad) January 28, 2024

En los últimos minutos se produjeron muchas interrupciones por golpes y choques en acciones fortuitas que obligaron a parar el partido para que los afectados fueran atendidos lo que frenó los ímpetus atacantes de ambos equipos.



El Sporting salió lanzado en la segunda parte y encerró a los ferrón años en su medio campo que tuvieron que multiplicarse en labores defensivas ya que los locales atacaban con convicción en busca del gol.



Y éste llegó en un córner botado por Cote que Rober Pier toca de tacón e Izquierdoz toca prácticamente sobre la línea de gol, un tanto fabricado por tres defensas que servía para adelantar a los gijoneses.



La mala noticia llegó de manera inmediata con la lesión de Campuzano que llevaba tocado desde la primera parte y ya no pudo aguantar más lo que provocó el debut de Mario González, el fichaje de invierno, con la camiseta rojiblanca.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El gol espoleó al Rácing, que no se dio por vencido y se fue a por el empate que a punto estuvo de conseguir Nacho que lanzó fuera un disparo cruzado solo ante Yáñez.



El partido ganó en emoción porque el Sporting tampoco se conformaba con el gol y quiso el segundo que no pudo hacer Gaspar Campos al no poder controlar un balón en el área.



El Rácing de Ferrol logró el empate en una jugada revisada por el VAR ya que Álvaro Giménez, autor del gol en un remate a bocajarro, primero había derribado a Izquierdoz lo que fue reclamado por los gijoneses pero sin éxito.



Si el Sporting se quedó sin Campuzano por lesión en el Racing se lesionó Nico Serrano a los pocos minutos de haber entrado en sustitución de Señé y entre la consulta al VAR y la lesión de Nico el partido estuvo parado muchos minutos.



Los visitantes creyeron en la remontada y fueron a por el segundo gol ante un Sporting al que el gol encajado le afectó y comenzó a perder balones que propiciaban contras que llevaban peligro y además los parones supusieron un añadido de 12 minutos en los que cualquier cosa podía pasar.



Y en el minuto 96, en una acción desafortunada de Rober Pier, que acosado por Merino trató de pasar a Yáñez sin darse cuenta que éste estaba muy adelantado y el balón lo tocó el jugador del equipo ferrolano para marcar el 1-2.



El Sporting encaja la primera derrota en El Molinón con un gol en propia puerta tras un partido en el que gozaron de ocasiones que no supieron aprovechar y además no tuvieron suerte en una acción que resultó determinante.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Sporting: Yáñez, Guille Rosas, Izquierdoz, Rober Pier, Cote, Christian Rivera (Fran Villalba m,90), Nacho Méndez (Nacho Martín m,75), Hassan, Otero, Gaspar Campos (Queipo m,75) y Campuzano (Mario González m,59).

2 - Racing Ferrol: Cantero, Delmás, Jon García, Castro, Moi Delgado, Manzanara, Señé (Nico Serrano m,66; Cubero m, 78)), Nacho (Merino m,78), Iker Losada, Heber (Álex Martín m,74) y Álvaro Giménez.

Goles: 1-0, m.52: Izquierdoz. 1-1, m.71: Álvaro Giménez. 1-2, m.97: Sabin Merino.

Árbitro: Quintero González. Mostró tarjetas amarillas a Señé (m.45), Castro (m.62), Álvaro Giménez (m.90), Otero (m.98).

Incidencias: se guardó un minuto de silencio en memoria de Susana Gil, esposa del médico del Sporting Gonzalo Revuelta, fallecida esta semana. 20.096 espectadores.