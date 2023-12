El Racing de Ferrol asalta la segunda posición en el José Zorrilla

El Rácing de Ferrol mantiene su progresión y, tras un encuentro que supo leer a la perfección y llevó a su terreno desde el inicio, ha sumado tres puntos muy valiosos en el José Zorrilla, ante un Valladolid que no jugó a nada (0-1).



El técnico del conjunto blanquivioleta, Paulo Pezzolano, ya había advertido en la previa que el Rácing de Ferrol era un equipo competitivo e intenso, que intenta hacer valer su velocidad para tratar de sorprender a la contra.



Y eso quedó evidenciado desde el inicio del partido. Los gallegos buscaron imponer un fuerte ritmo de juego y volvieron a demostrar una gran organización en el terreno de juego, sobre todo, en el plano defensivo.





Ambos equipos fueron a controlar el centro del campo, lo que se tradujo en un juego poco vistoso y bastante insulso, puesto que se producían pocas llegadas al área contraria.



De hecho, la primera ocasión con cierto peligro se produjo en el minuto 27, con un disparo de Iker desde la frontal del área que salió desviada a la izquierda de la portería de Masip. Pero faltó muy poco.



Los locales no eran capaces de crear. Les costaba un mundo llegar al otro lado del campo y, cuando lo conseguían, se topaban con un rival bien plantado, que apenas concedía espacios.



El poco peligro que generaban los vallisoletanos llegaba desde la banda derecha, con Pozo, que debutaba como titular en el cuadro blanquivioleta, quien encontró a Moro, aunque su disparo salió mordido y lo detuvo Cantero.

2?????9?0? | 0-1 | ¡FINAL! ¡FINAL! ¡FINAL! ¡FINAL! ¡FINAL! Vitoria racinguista en Valladolid con gol de Álvaro. Rematamos este 2023 en postos de ascenso.#RealValladolidRacingFerrol#OpaRacing#LALIGAHYPERMOTIONpic.twitter.com/X80dv1L3yU — Racing Club Ferrol (@racingferrolsad) December 21, 2023

Pero el control era de los gallegos, y en el minuto 38, Álvaro Giménez subía el primer gol al marcador, tras una jugada por la banda izquierda, en la que participaron Heber e Iker, que asistió al delantero ilicitano.



Pudieron ampliar la renta, con un cabezazo de Carlos Vicente, también tras un centro desde la izquierda, y otro de Álvaro Giménez, que sacó Masip.



Y aunque Fuentes Molina señaló penalti a favor del Real Valladolid, ya en la prolongación de la primera mitad, tras revisarlo el VAR, comprobó que Salazar se había "tirado a la piscina", por lo que anuló su decisión y mostró la cartulina amarilla al jugador local.



Por tanto, se llegó al descanso con el 0-1, y con muchas opciones para Pezzolano de revolucionar el juego con los cambios que esperaban en el banquillo, para tratar de remontar el choque.



Pero el uruguayo esperó hasta el minuto 61 para dar entrada a Sylla, Kenedy e Iván Sánchez, con el fin de aportar más profundidad y verticalidad. Pero esta no llegó. Tan solo Tunde despertó cierta esperanza, con un disparo que detuvo Cantero.





El encuentro seguía por los mismos derroteros que en la primera mitad. Sí es cierto que los locales mostraron más mordiente, y echaron ganas para, al menos, sacar un punto de su feudo.



Los de Cristóbal Parralo sólo debían aguantar ese empuje local, lo que no resultaba demasiado difícil, puesto que el planteamiento sobre el césped seguía resultando muy efectivo, ante un Real Valladolid que nunca se sintió cómodo.



Escudero tuvo en sus botas el gol del empate, pero el disparo, a puerta vacía, se fue a las gradas. También lo intentó, tras saque de falta, David Torres, pero también el remate terminó lejos de la meta visitante.



No llegó el milagro. Los vallisoletanos no supieron aprovechar el último encuentro del año en su casa y, tras esta derrota, de nuevo han surgido las dudas y los cánticos que piden la dimisión de Pezzolano.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - Real Valladolid: Masip; Luis Pérez, Boyomo, David Torres, Escudero; Monchu (Anuar, m.83), Juric; Pozo (Iván Sánchez, m.61), Joni Montiel (kenedy, m.61), Raúl Moro (Tunde, m.40); Salazar (Sylla, m.61).

1 - Rácing Ferrol: Cantero; Delmas, Jon García, David Castro, Moi Delgado (Brais Martínez, m.79); J. Bernal, Álex López (Nacho, m79); Carlos Vicente (Cubero, m.83), Iker (Manzanara, m.64), Heber (Manu Justo, m.79); Álvaro G.C.

Goles: 0-1, m.38: Álvaro Giménez.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité valenciano). Mostró cartulina amarilla a Salazar (m.45+) y a Jon García (m.23), Heber (m.45+), del Rácing Ferrol.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 13.711 espectadores.