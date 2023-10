El Mirandés alarga la mala racha del Zaragoza, que pierde el liderato

El Mirandés se llevó la victoria de La Romareda (0-1) con un gol en propia puerta en el minuto 87 de Jair Amador que, además, descabalgó al Real Zaragoza del primer puesto de la clasificación, en la que el conjunto burgalés sale de la zona de descenso.



En una tarde poco afortunada, el conjunto maño anduvo cerca de sumar al menos un punto, pero un centro raso de Diego Moreno en el área lo desvió el central hacia su propia portería y ese tanto le costó la derrota.





El Zaragoza inició con ritmo el partido volcando el juego por su banda derecha, donde Germán Valera realizó un par de incursiones. Una en el minuto 11 que terminó con un centro raso al segundo palo que Iván Azón llegó a tocar con la suela de la bota en boca de gol pero que no pudo precisar.



Como ya viene siendo habitual el conjunto aragonés tenía la posesión pero volvía a pecar de falta de creación. No tenía ideas para superar a su rival filtrando pases porque por el medio el Mirandés se cerraba bien y el recurso de las bandas empezó a decaer en el conjunto 'blanquillo'.



Por contra, el equipo 'jabato', que apenas se había acercado al área local, enseñó la garras en el 21 con un cabezazo de Gabri Martínez en el corazón del área que no pudo precisar.





Con el conjunto zaragozano moviendo el balón pero sin encontrar huecos, el Mirandés encontró de nuevo en un centro lateral, raso desde la banda izquierda, la opción de marcar, aunque Carlos Martín, en boca de gol, no llegó por poco.



Cuando el partido ya entraba en la prolongación fue expulsado el zaragocista Sergi Enrich por juego peligroso al golpear en la cara con la bota a Gabri Martínez.



El descanso no cambió el guion del partido porque el conjunto de Fran Escribá siguió dominando ante un rival que pareció que esperaba cualquier error zaragocista más que ir a por el partido aprovechando su superioridad numérica.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Iván Azón pudo adelantar a su equipo en el minuto 48 con un cabezazo a centro de Quentin Lecoeuche desde la izquierda que estrelló en el larguero.



Gabri Martínez asustó con un disparo en el 60 que se marchó fuera por poco, pero su equipo seguía sin dar un paso adelante. El conjunto 'blanquillo' lo intentaba desde la posesión, pero tampoco creaba peligro.



Ni siquiera los cambios de los dos equipos hicieron modificar nada hasta que llegó la desafortunada acción del defensa del equipo maño que acabó decidiendo el partido.



- Ficha técnica:



0 - R. Zaragoza: Cristian Alvarez; Borge, Francés, Jair, Lecoeuche (Mourinho, m.72); Germán Valera (Mollejo, m.72), Jaume Grau, Toni Moya (Marc Aguado, m.69), Maikel Mesa (Bermejo, m.90); Iván Azón (Manu Vallejo, m.69) y Sergi Enrich.



1 - Mirandés: Luis López; Pablo Ramón, Barcia (Jonathan Gómez, m.67), Barbu, Juan María; Reina, Tomeo (Tachi, m.79); Rubén Sánchez (Diego Moreno, m.56), Baeza (Alvaro Sanz, m.67), Gabri Martínez (Durdov, m.79); y Carlos Martín.



Gol: 0-1. M.87. Jair (p.p.).



Arbitro: Galech Apezteguía (Comité de Navarra). Expulsó con roja directa a Sergi Enrich (m.45). Amonestó con tarjeta amarilla a Jair y Maikel Mesa, del Real Zaragoza, y a Barcia, Pablo Ramón, Rubén Sánchez y Durdov, del Mirandés.



Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de Liga de Segunda división disputado en La Romareda de Zaragoza ante 26.127 espectadores.