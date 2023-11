El Leganés refuerza su liderato

El Club Deportivo Leganés mostró que su liderato es sólido y goleó por 0-3 al colista, el Fútbol Club Cartagena, que sigue sin sumar punto alguno en su estadio, tras siete partidos como local.

Para este duelo a priori muy desequilibrado Julián Calero, cuyo equipo sigue emitiendo unas sensaciones malísimas, dispuso un once para atacar y alineó a Raúl Lizoain en la portería en lugar de Marc Martínez después de que el meta grancanario fuese el artífice de la clasificación el miércoles en la Copa del Rey en la tanda de penaltis frente al Club Deportivo Azuaga, de la Tercera RFEF.

















La otra novedad con respecto al choque perdido el pasado domingo por 2-1 en Miranda de Ebro fue la inclusión del sueco Isak Jansson en lugar de Juan Carlos Real.

Por su parte, Borja Jiménez, el técnico con el que el Cartagena logró el ascenso a Segunda en 2020 y que ahora tiene al Leganés en lo más alto de la tabla, sólo introdujo un cambio con relación al once que presentó en el choque ganado la pasada semana por 1-0 contra el filial del Villarreal Club de Fútbol. Dani Raba sustituyó a Diego García.





Los pepineros se vieron dominados de inicio por el Cartagena, que dispuso de la primera ocasión clara en el minuto 4. La tuvo Juanjo Narváez, quien no aprovechó un buen pase de Alfredo Ortuño al enviar el balón fuera con Diego Conde saliendo a sus pies.





El propio Narváez debió abandonar el campo lesionado -le suplió Umaro Embaló- antes de que se cumpliera la media hora de un encuentro en el que no pasaban demasiadas cosas.





Un remate de Iván Calero, que despejó la defensa, y otro de Miguel de la Fuente, que no encontró portería, rompieron con el letargo pero el marcador no se movió en una primera parte muy táctica.





En la reanudación, el Leganés se mostró más decidido y pronto encontró la recompensa. En el minuto 5 de ese periodo, se adelantó con el gol marcado por Miguel de la Fuente tras un córner y después de ser revisado por el VAR. No hubo fuera de juego en una acción en la que Francisco Portillo puso el balón en movimiento desde la esquina, Sergio González lo tocó de cabeza y el máximo realizador del equipo madrileño remachó en línea de gol.

El mismo Miguel de la Fuente, aprovechando un pase en profundidad de Francisco Portillo, logró el 0-2 recién cumplida la hora de encuentro. Un gran caño a Gonzalo Verdú y la definición con el exterior para doblar la ventaja. Su séptima diana en el curso.

Gritos de "¡Paco Belmonte, dimisión"! evidenciaron el enfado de la afición blanquinegra con el presidente en el foco y precedieron al 0-3, marcado por Dani Raba en una acción a la contra propiciada por un balón perdido por José Fontán. La sentencia y "¡Fuera, fuera"! resonando en la grada del Cartagonova.

Quedaban más de 20 minutos pero ya no hubo para mucho más. El Efesé porque no supo y el Leganés porque no quiso más botín. Incluso así, Naïs Djouahra la tuvo para el 0-4, pero despejó la zaga local.





FICHA DEL PARTIDO

0. Fútbol Club Cartagena: Raúl Lizoain; Iván Calero, Alcalá, Gonzalo Verdú (Juan Carlos Real, m.66), Fontán; Tomás Alarcón, Luis Muñoz (Jony Álamo, m.77), Jansson (David Ferreiro, m.66), Jairo; Juanjo Narváez (Umaro Embaló, m.29) y Alfredo Ortuño (Iván Ayllón, m.77).

3. Club Deportivo Leganés: Diego Conde; Miramón (Nyom, m.84), Arambarri, Jorge Sáenz, Sergio González, Franquesa; Neyou (Perea, m.84), Undabarrena, Francisco Portillo (Cissé, m.67); Dani Raba (Djouahra, m.73) y Miguel de la Fuente (Diego García, m.73).

Goles: 0-1, M.50: Miguel de la Fuente. 0-2, M.61: Miguel de la Fuente. 0-3, M.69: Dani Raba.

Árbitro: Iosu Galech Apezteguía, del comité navarro. Mostró la tarjeta amarilla a los visitantes Neyou (m.43) y Undabarrena (m.91).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante 6.805 espectadores.