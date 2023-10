El Leganés golea al Amorebieta y sigue en la parte alta de la clasificación

El Leganés regresó a los puestos de ascenso directo tras romper una racha de dos encuentros consecutivos sin conocer la victoria, tras imponerse este domingo por un contundente 6-0 al Amorebieta, en un partido en el que brilló con luz propia el delantero Miguel de la Fuente, autor de un triplete.



Tras alcanzar sorprendentemente el liderato, la derrota (1-0) encajada en el campo del Burgos y el empate (0-0) firmado la pasada semana en casa ante el Oviedo parecían haber devuelto a los de Borja Jimémez a la cruda realidad, que no es otra que la lucha por la permanencia.





Pero este Leganés no quiere dejar de soñar y mucho menos si dos jugadores tan talentosos como Dani Raba y Miguel de la Fuente siguen mostrando el nivel que exhibieron este domingo ante el Amorebieta.



Si Dani Raba mejoró con su visión de juego cada acción del conjunto madrileño que pasó por sus notas, Miguel de la Fuente recuperó ante los vizcaínos la efectividad de la que había carecido en las últimas jornadas.



Tal y como demostró a los 21 minutos de juego al convertir en el 1-0 un pase en profundidad de Dani Raba, tras una inoportuna pérdida de balón en la zona medular del Amorebieta.



Una contundencia que Miguel de la Fuente volvió a exhibir cuatro minutos más tarde, en el 25, al aprovechar un error en el despeje del central Josep Gayà tras un balón en largo de Enric Franquesa para plantase solo en el área rival y batir (0-2) con un remate cruzado al portero Jonmi Magunagoitia.

Pegada que contrastó con la falta de acierto del Amorebieta que no supo aprovechar las dos clarísimas ocasiones que dispuso para responder inmediatamente a cada tanto del Leganés.



Si a los veintitrés minutos, dos después del 1-0, Eneko Jauregi no aprovechar un centro medido de Josué Dorrio, en el veintiocho, tres después del 2-0, el delantero vasco sí introdujo el balón en la portería del Leganés pero con la mano.



No fue la única ocasión de Jauregi que en el tiempo de prolongación remató de cabeza al poste un nuevo centro de Dorrio, que demostró su capacidad para percutir por ambas bandas.





Demasiadas ocasiones perdidas cuando enfrente se encuentra un rival como el Leganés, que si por algo ha destacado en este arranque de temporada es por su solidez defensiva, tal y como atestiguan los tan sólo cinco tantos encajados por los "pepineros", el equipo menos goleado de la categoría.



Una circunstancia que parecía convertir en un imposible la posibilidad de una remontada del Amorebieta, que se convirtió prácticamente en una quimera para los visitantes a los cincuenta minutos con el tercer gol del Leganés, obra, como no, de Miguel de la Fuente.



El delantero "pepinero" convirtió en el 3-0 un nuevo pase de Dani Raba, que pareció cometer falta sobre Daniel Lasure al arrebatar el balón al defensor visitante en la jugada que dio origen a la acción.



Un mazado del que nunca logró reponerse el Amorebieta, que pese a los cambios, quedó a merced de un Leganés, que completó la goleada con los tantos de Diego García, Dani Raba y el argentino Julián Chicco, que estableció en el 93 el definitivo 6-0 que situó a los madrileños en la segunda plaza de la clasificación.

FICHA DEL PARTIDO:

6 - Leganés: Diego Conde; Nyom, Jorge Sáenz, Sergio González, Franquesa (Abzi, m.76); Dani Raba, Neyou (Undabarrena, m.70), Chicco, Djouahra (Portillo, m.60), Diego García (Darío, m.76) y Miguel de la Fuente (Ureña, m.60).

0 - Amorebieta: Magunagoitia; Álvaro Núñez, Manu Hernando, Gayà, Lasure (Quintero, m.74); Dorrio (Félix, m.74), Edwards (Da Graca, m.74), Sibo, Morcillo (Rayco, m.46); Eraso (Javier Avilés, m.46) y Jauregi.

Goles: 1-0, m.21: Miguel de la Fuente. 2-0, m.25: Miguel de la Fuente. 3-0, m.50: Miguel de la Fuente. 4-0, m.73: Diego García. 5-0, m.82: Raba. 6-0, m.93: Chicco.

Árbitro: Fuentes Molina (Comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Chicco por el Leganés; y a Magunagoitia y Álvaro Núñez por el Amorebieta.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de Butarque de Leganés.