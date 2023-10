El Huesca frena la buena racha del Eibar

El Eibar y el Huesca han empatado a un gol esta tarde en Ipurua, con sendos goles en propia puerta, producto de dos jugadas desafortunadas.

El punto permite al Eibar alcanzar los puestos de promoción y da un poco de aire al Huesca y a su nuevo entrenador, Antonio Hidalgo, que empieza con buen pie su andadura. Objetivos dispares de los dos equipos, el Eibar de Joseba Etxeberria buscando su sexta victoria consecutiva y el Huesca que estrenó entrenador con la misión de sacar al club oscense de los puestos de descenso





El Eibar comenzó con la intención de llevar la iniciativa en el juego. El Huesca salió firme en defensa y con la expectativa de ver los derroteros que tomaba el encuentro. Lo cierto es que los primeros minutos transcurrieron sin ocasiones reseñables por parte de ninguno de los dos conjuntos.



En el minuto 16, un saque de falta directo de Ríos Reina en una muy buena posición acabó con el balón ligeramente elevado en lo que fue el primer aviso del Eibar. Esta ocasión sirvió de acicate para el conjunto local y, dos minutos después, Stoichkov dentro del área y a la media vuelta mandó el balón desviado.



En la siguiente jugada, fue Quique el que la envió fuera. El Eibar parecía despertar después del primer cuarto de hora. El Huesca trató de reaccionar y lo hizo por medio de un tiro directo lejano de Sielva que llegó sin fuerza.

Lo cierto es que el Eibar no se encontraba cómodo, a pesar de esos minutos intensos que no resolvió con el gol. El Huesca iba mejorando poco a poco y se atrevía a marcharse hacia arriba con más decisión. Tan es así que en un contragolpe, en el minuto 30, Joaquín se quedó solo y disparó, aunque su lanzamiento se fue muy alejado de la portería.



El encuentro estaba igualado y con pocas ocasiones, hasta que un saque de esquina a favor del cuadro oscense, acabó tras una serie de rechaces golpeando finalmente en la espalda de Corpas y tras pegar el esférico en el poste izquierdo, se coló en la portería de Luca .Con este gol el Huesca se marchó por delante en el marcador, aunque Ríos Reina en el último segundo tuvo una clara ocasión de empatar con un tiro lejano que se fue fuera.



La segunda parte comenzó con un Eibar lanzado sobre la meta del Huesca, pero los armeros no acababan de sacar bien la pelota ante la presión del Huesca. Fueron los visitantes los que por medio de un ex jugador armero, Öscar Sielva, estuvieron a punto de sentenciar, pero su potente disparo se fue ligeramente desviado.





Joseba Etxeberria movió el banquillo en busca de un revulsivo con la entrada de Aketxe y Bautista. Fue en el minuto 60 cuando el Eibar volvió a dar señales de peligro con un cabezazo de Berrocal que se fue cerca del poste derecho de la portería defendida por Álvaro Fernández.



En el 63, Joaquín Muñoz pudo sentenciar para el Huesca tras quedarse solo ante Zidane, pero no acertó a definir con claridad y tras golpear el balón en el portero armero, la oportunidad se perdió.



El Eibar siguió buscando el gol, con ocasiones para Aketxe, Jon Bautista y Stoichkov.



La presión del Eibar tuvo finalmente su fruto y en otra nueva jugada desafortunada, en este caso para el Huesca, fue Pulido el que cuando intentaba despejar marcó en propia puerta de cabeza.



El conjunto armero trató de consumar la remontada. Aketxe la tuvo en el minuto 80 en un tiro que se fue muy alto. En el 85 fue Stoichkov el que estuvo a punto de sorprender de cabeza al portero y su balón salió rozando el larguero.De nuevo desde lejos ya en los minutos finales fue Mario Soriano el que ajustó muy bien un disparo que también rozó el travesaño y pudo ser el segundo del Eibar. Pero la última fue para el Huesca por mediación de Ivan Martos con otro tiro peligroso, que no encontró portería.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Eibar: Luca, Tejero, Berrocal, Arbilla, Ríos Reina, Sergio Álvarez, Matheus (Vencedor, m. 81), Corpas (Aketxe,m. 56), Mario Soriano, Stoichkov (Qasmi, m. 90)y Quique (Bautista, m. 56) .

1 - Huesca: Álvaro Fernández, Juanjo Nieto, Loureiro, Rubén Pulido, Iván Martos, Vilarrasa, Sielva (Javi Mier, m.89), Kento, Javi Martínez (Iker Kortajarena, m. 79), Joaquín (Vallejo, m. 72) y Obeng (Kanté, m. 72).

Goles: 0-1, m. 38. Corpas en propia puerta. 1-1, m. 71 Rubén Pulido en propia puerta.

Árbitro: El colegiado Daniel Jesús Trujillo Sánchez del Comité Canario. Amonestó en el minuto 66 a Nieto. En el 84 vio la cartulina amarilla Kanté. En el 93 fue Qasmi el amonestado. En el 95 vio la tarjeta amarilla Álvaro Fernández.

Incidencias: Ipurua ha estrenado hoy animación con la presencia de una mascota, la burra Pantxika, cuya presencia será habitual de ahora en adelante en todos los partidos de los armeros en su estadio. 5.438 espectadores. El extrenador del Eibar y recientemente cesado por el Sevilla, José Luis Mendilibar, también asistió al encuentro.