Un gol de Francés frente al Real Valladolid llena de ilusión el arranque del Real Zaragoza

Con un solitario gol a la media hora de Alejandro Francés el Real Zaragoza alargó su buen comienzo en la presente temporada al imponerse al Real Valladolid, desacertado en ataque y aún en pleno asentamiento en la nueva categoría, y sumar su segunda victoria seguida.

El choque fue dominado por los locales que superaron a un adversario serio y correoso pero que aún asimila su caída a la segunda categoría del fútbol español.



Ambos equipos llegaban al partido con idénticos números, después de haber sumado los tres puntos en el primer encuentro del campeonato, ante el Villarreal B, en el caso de los locales, y contra el Sporting Gijón, en el de los visitantes, con dos goles en el casillero.



El duelo, además, despertaba el interés de poner a prueba a dos clubes históricos que aspiran en esta campaña a volver a la categoría de oro, con un Real Zaragoza muy remozado durante el verano y un Valladolid recién descendido que no quiere pasar más de una campaña en Segunda.



Sobre el campo, Fran Escribá repetía el once que venció ante el filial del Villarreal, mientras que Paulo Pezzolano introducía un solo cambio en su plantel de titulares, a Quintana por Rofino en el centro de la zaga.



El partido comenzó con ambas escuadras midiéndose y probando el temple del rival, con incursiones como la protagonizada por Francho, en el minuto 3, el remate que se fue a las nubes de Escudero, en el minuto 6, y la falta botada con violencia por Monchu desde el lateral izquierdo que hizo trabajar a Cristian.



El Valladolid presionaba arriba, mientras el Zaragoza respondía con ocasiones, las dos más claras, un disparo de Moya que se fue pegado al poste izquierdo en el minuto 24 y, poco después, la oportunidad casi en solitario de Azón, que se fue a córner.



Precisamente, este saque de esquina fue el que propició el primer tanto del partido, en el minuto 31, obra del canterano Francés tras aprovechar dentro del área el rechace del córner y que ponía a los locales por delante.



El gol condujo a un tramo final de la primera parte bronco, en el que hubo continuos parones, el más largo, para que el colegiado pidiera al VAR la revisión de un posible penalti a favor de los visitantes que, finalmente, no concedió.



Con estas pausas, incluida la de refresco, y nada menos que 9 minutos de tiempo añadido, el primer tiempo concluyó con los blanquillos ganando por la mínima y una segunda parte por delante que prometía intensidad.

Reacción insuficiente de los pucelanos

Los jugadores volvieron al campo para disputar el segundo tiempo con temperaturas que todavía superaban los 30 grados, en una tórrida noche zaragozana que no tenía piedad con jugadores y aficionados.

Al terreno de juego regresaron los locales más enchufados y de ellos fueron las principales ocasiones, entre las que destacan un disparo raso y ajustado al palo izquierdo de Bakis, que se fue por poco, y el gol anulado en el minuto 54 por fuera de juego a Maikel Mesa.



De hecho, el tanto del canario, que aprovechó un pase de Francho que se paseó por el área hasta que llegó a sus pies, subió al marcador, pero fue el VAR el que finalmente determinó que debía ser anulado por posición antirreglamentaria de Mesa.



Tras ello, el partido entró en una fase de relajación, más dominado por los blanquillos, aunque el Valladolid estuvo muy cerca de igualar el marcador en el minuto 75, cuando un potentísimo disparo de Iván Sánchez desde la frontal del área se fue al larguero.



A partir de ese momento, los pucelanos se hicieron con el mando del partido y las ocasiones, pero su esfuerzo no fue suficiente para cambiar un resultado que dejó lo tres puntos en La Romareda.













Ficha del partido

1 - Real Zaragoza: Cristian; Fran Gámez, Francés, Jair, Nieto; Francho, Aguado, Toni Moya (Jaume Grau, min.82), Maikel Mesa (min 91. Germán Valera); Bakis (Mollejo, min. 82) y Azón (min. 72, Bermejo).



0 - Real Valladolid: Masip; Luis Pérez, Boyomo (Joni Montiel, min. 58), Quintana, Escudero (L. Rosa, min. 46); Monchu, De la Hoz; Moro (Kennedy, min. 46), Iván Sánchez, Tunde; Cedric (Sergio León, min. 58)



Goles: 1-0, M.31: Francés.



Árbitro: Ávalos Barrera (Comité catalán). Mostró cartulina amarilla a Nieto (m.14), Cristian Álvarez (m.82) y Sergi Enrich (min. 97) del Real Zaragoza y a Iván Sánchez (m.45) y Quintana (m.84) del Real Valladolid.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio municipal de La Romareda ante 21.023 espectadores.