El Espanyol sufre, pero aprovecha la derrota del Eibar para colocarse segundo

El Espanyol remontó contra el Albacete y se llevó los tres puntos en el Stage Front Stadium pese a quedarse con un futbolista menos en el minuto 64 después de ponerse por delante en el marcador, un resultado que le permite volver a la zona de ascenso directo de la tabla.



El Albacete saltó al verde con más revoluciones que el anfitrión y mandó el primer aviso del partido a los cinco minutos tras una contra fabricada por Agus Medina. Fidel falló el primer tiro y Manu Fuster recibió el rechace, pero también erró el disparo. Aunque no tardó mucho en sorprender a los pericos.



En el minuto 9, Quiles, tras otra contra, superó con la izquierda al portero Joan García y puso el 0-1 en el marcador del Stage Front Stadium. Era el premio a un equipo con mucha más intención, desparpajo y juego. De todos modos, no pudo disfrutar de su ventaja durante mucho tiempo.





El Espanyol despertó al verse por debajo. Primero apareció Puado, pero fue Jofre Carreras el que empató el partido en el 14. La ejecución del canterano desde la frontal del área, mandando el balón a la escuadra, devolvió la calma al estadio después de un saque de esquina de Álvaro Aguado.



La alegría en Cornellà-El Prat se detuvo durante cinco minutos ya que un aficionado tuvo que ser atendido en las gradas por una emergencia médica y se fue en camilla. Tras este episodio, el partido se reinició con el empate a uno. El tono de los catalanes era más incisivo, pese a que el Albacete no mostraba fisuras.



En los minutos previos al descanso, ambos conjuntos disfrutaron de notables ocasiones, como los latigazos de Manu Fuster, atajada por el meta Joan García, y Pacheco por parte del Albacete o los remates de Gragera y Nico Melamed en el cuadro periquito. Ninguno pudo romper el equilibrio en esta primera mitad.

En la reanudación, el Albacete salió a morder. De nuevo, Joan García tuvo que lucirse ante Manu Fuster, dispuesto a convertirse en uno de los más destacados de la tarde en Cornellà-El Prat. El Espanyol, sin embargo, no dejó que la bola de nieve creciera y Nico Melamed puso el segundo en el luminoso.



En el 53, el canterano aprovechó el pase de Jofre y los pocos espacios de la zaga visitante para adelantar a los suyos con la derecha. El guion se volvió más plácido para los periquitos, algo que no se prolongó: en el 64, Aguado vio la roja directa después de que el árbitro consultara en el VAR su dura entrada a Fuster.



Con uno más, era el turno del Albacete, que se adueñó del balón y movió el banquillo para aprovechar la oportunidad de dar un nuevo vuelvo al marcador. Los blanquiazules bajaron dos marchas y calibraron los riesgos con precisión. Los pupilos de Alberto González no encontraban hueco y sus ocasiones eran dóciles.





El reloj jugaba en su contra y el duelo estaba cada vez más trabado. De todos modos, la emoción se mantuvo hasta la bocina: Fidel, en la última acción del partido, estrelló el balón al palo tras una falta directa. Los tres puntos se quedaron en un Stage Front Stadium, que vivió la mejor entrada de la temporada.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Espanyol: Joan García; Omar El Hilali, Víctor Ruiz, Leandro Cabrera, Brian Oliván; José Gragera, Aguado, Jofre Carreras (Sergi Gómez, min.81), Nico Melamed (Bare, min.66), Javi Puado (Milla, 87) y Braithwaite (Gastón Valles, min.87).

1 - Albacete: Vaclik; Álvaro Rodríguez (Isaac, min.71), Djetei (Marchan, min.80), Glauder, Julio Alonso; Agus Medina, Olaetxea (Shashoua, min.87), Antonio Pacheco (Escriche, min.71); Fidel Chaves, Alberto Quiles (Higinio Marín, min.80) y Manu Fuster.

Goles: 0-1, min.9: Quiles; 1-1, min.14: Jofre Carreras; 2-1, min.53: Nico Melamed.

Árbitro: Expulsó a Aguado (min.64). De la Fuente Ramos (comité Castilla y León). Amonestó a Nico Melamed (min.33), Glauder (min.40), Julio Alonso (min.50), Puado (min.71), Quiles (min.79).

Incidencias: partido correspondiente a la trigesimocuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Stage Front Stadium ante 23.233 espectadores, la mejor entrada de la temporada. El choque se detuvo en el minuto 15 para que un aficionado fuera atendido por los servicios médicos en las gradas y salió del estadio en camilla. Sufrió un cuadro vagal, un nervio que se extiende del cerebro al abdomen, y está estabilizado, tal como informó el Espanyol.