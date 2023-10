El Espanyol golea a un Racing de Ferrol que se quedó con diez a la media hora

El Espanyol derrotó este lunes con claridad al Racing de Ferrol (3-0) después de que el cuadro gallego se quedara con diez a la media hora, una superioridad numérica que concretó con un doblete del danés Martin Braithwaite (min.41 y min.71) y otro tanto de Milla (min.47).



El conjunto del entrenador Cristóbal Parralo tuteó a los periquitos antes de la expulsión, pero se estrelló contra la diana del danés antes de la reanudación y la de Milla justo después. El empuje del conjunto visitante se fue disipando a medida que progresaba el partido en el Stage Front Stadium.



El Racing de Ferrol saltó al verde con desparpajo y complicó el duelo al Espanyol en los primeros compases del encuentro. El anfitrión no dominaba el duelo como es habitual y se encontró con un rival que buscaba su portería con insistencia: Josep Señé mando algunos de los avisos más serios de su bloque.



De todos modos, todo cambió en el minuto 28. Moi Delgado vio la roja directa por una falta sobre Omar El Hilali. Aunque la intención del cuadro gallego era seguir presionando, pronto se vio claramente condicionado al jugar con un futbolista menos. Era el turno del Espanyol, que recibió el premio pronto.



Keidi Baré centró el balón y Braithwaite lo remató de cabeza para firmar la primera diana de la noche en el Stage Front Stadium. No hubo reacción del conjunto visitante ni antes ni justo después del descanso. De hecho, Pere Milla marcó el segundo gol blanquiazul justo en el minuto 47 con un tiro cruzado.



Estos dos mazazos consecutivos, además de la expulsión, no tumbaron completamente al Racing de Ferrol. En el minuto 54, el portero Fernando Pacheco frustró un uno contra Carlos Vicente. De todos modos, a medida que avanzaba el reloj quedó claro que el dominio del pulso era periquito.













Como ocurrió en el primer tiempo, Martin Braithwaite fue el encargado de definir la evidente superioridad local. El danés recibió el balón pegado a su marca, pero se fue por velocidad y dibujó un disparo raso y preciso al poste izquierdo para firmar la sentencia en el 71.

Ya no hubo más sorpresas en los minutos finales del choque, pese a que ambos técnicos movieron sus banquillos. El Espanyol, tras la victoria contra el Racing de Ferrol, es segundo en la clasificación, a uno del Leganés.





Ficha del partido

3 - RCD Espanyol: Pacheco; Omar El Hilali, Calero (Sergi Gómez, min.73), Cabrera, Brian Oliván; Puado, Keidi Baré (Aguado, min.57), Pol Lozano (Gragera, min.67), Pere Milla (Roca, min.67); Braithwaite y Nico Melamed (Ramon Ramos, min.57).



0 - Racing de Ferrol: Cantero; Delmás (Heber, min.84), Jon García, Castro, Moi Delgado; Carlos Vicente (Cubero, min.59), Bernal, Señé (Manzanara, min.46), Nacho; Iker Losada (Brais Martínez, min.31) y Sabin Merino (Álvaro, min.59).



Goles: 1-0, min.41: Braithwaite; 2-0, min.47: Pere Milla; 3-0, min.71: Braithwaite.



Árbitro: Quintero González (comité andaluz). Expulsó a Moi Delgado (min.28). Amonestó a Delmás (min.28), Keidi Baré (min.37), Nacho Sánchez (min.73), Roca (min.83).



Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Stage Front Stadium ante 16.577 espectadores.