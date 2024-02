El Espanyol golea al Mirandés y se acerca al ascenso directo

El Espanyol derrotó al Mirandés en el Stage Front Stadium con un doblete de Braithwaite, en los minutos 27 y 81, y un tanto de Aguado en el 72, una efectividad contra la que el cuadro visitante no tuvo argumentos y que ayuda al equipo barcelonés a ganar crédito ante la grada.



El Espanyol, con una estructura de tres centrales, no arrancó con el desparpajo de otras ocasiones, pero sí presentaba solidez en tareas de contención. El cuadro visitante apenas llegó al área rival con claridad en los primeros compases, aunque no se sentía nada incómodo sobre el verde. El balón era cada vez más suyo.



El primer aviso serio llegó en el minuto 20, con un gol de La Gumina anulado por fuera de juego. La respuesta blanquiazul fue un latigazo de Puado que se estrelló en la zaga contraria. Las revoluciones subían por parte de ambos conjuntos y el anfitrión mostraba también los dientes.





En el minuto 27, una falta en la frontal, pegada a la línea y muy centrada, cambió el pulso. Martin Braithwaite marcó el 1-0 con un disparo colocado y a media altura. Su lanzamiento golpeó en Chaira, fijo en la barrera, y la pelota cambió su trayectoria para acabar en el fondo de la red.



Los locales rebajaron el tono ofensivo. El Mirandés tenía el balón, sin pólvora más allá de acercamientos puntuales, y el anfitrión esperaba su error. De hecho, Jofre estuvo muy cerca de validar esta receta en el minuto 42, con un disparo que desvió el portero Ramón Juan sobre la línea de fondo.



No hubo novedades antes del descanso. En la reanudación, ambos conjuntos dejaron claro que no estaba todo dicho. El Espanyol buscó el segundo con avisos serios de Braithwaite y Puado. Por parte del Mirandés, Gabri Martínez evidenció en el minuto 55 que el planteamiento visitante no era el mismo.

Tras un pase preciso de Álvaro Sanz, su disparo se fue muy cerca del poste. El partido entró en una fase más tosca, aunque los blanquiazules no querían dormir el encuentro todavía. Y lo demostró Aguado en el minuto 71 tras una contra impecable, iniciada por un robo de Keidi Bare.



Pere Milla asistió al centrocampista desde la banda izquierda y este disparó sin marca. El portero, inicialmente, despejó el balón, pero el propio Aguado remató de cabeza y colocó el 2-0 en el marcador. El duelo estaba encarrilado y la seguridad defensiva local no descendió en este tramo.





La sentencia llegó en el 81, con un penalti señalado por mano de Mendes. El encargado de lanzarlo fue Braithwaite, que firmó su decimosexto tanto con un disparo raso, pegado al palo izquierdo. El portero adivinó la trayectoria, sin atajar el tiro.

FICHA DEL PARTIDO:

3 - Espanyol: Pacheco; Omar El Hilali (Rubén Sánchez, min.87), Sergi Gómez, Víctor Ruiz, Cabrera, Jofre Carreras (Salvi Sánchez, min.73); Pere Milla (Baldé, min.87), Keidi Bare, Aguado (Gragera, min.82); Braithwaite y Puado (Lazo, min.82).

0 - Mirandés: Ramón Juan; Mendes (Juan María, min.86), Ramón, Barcia, Gómez; Lachuer (Álvaro Sanz, min.55), Kebe (Carlos Martínez, min.73); Chaira (Tomeo, min.86), Reina, Gabri Martínez y La Gumina.

Goles: 1-0, min.27: Braithwaite; 2-0, min.72: Aguado; 3-0, min.81: Braithwaite.

Árbitro: Milla Alvendiz (comité andaluz). Amonestó a Chaira (min.2), Lachuer (min.48), Lautaro (min.57), Mendes (min.62) y Aguado (min.77).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Stage Front Stadium ante 16.797 espectadores.