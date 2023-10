El Espanyol recupera el liderato tras una victoria cómoda frente al Valladolid

Luis García, en Tiempo de Juego: "Soy muy afortunado de tener esta gran plantilla" El entrenador del Espanyol analizó en Tiempo de Juego la victoria contra el Valladolid. "El trabajo de los árbitros siempre es complicado", añadió.





Los de Luis García, con una gran efectividad, se adelantaron con un penalti del danés Braithwaite a los ocho minutos y zanjaron el pulso con otro picotazo de Puado en el 35. El Valladolid presentó argumentos, como un notable Sylla, para recortar distancias, pero le faltó puntería ante una sólida defensa local.

El inicio fue frenético. John Victor acaparó todos los focos en los primeros compases. El portero atajó una peligrosa contra del Espanyol que remató Milla, pero en el rechace soltó una mano que impactó en Braithwaite: penalti. El delantero danés fue el encargado del lanzamiento y el meta atrapó el balón. De todos modos, el culebrón siguió y el árbitro instó a repetir la pena máxima ya que un futbolista entró antes de tiempo en el área. En esta ocasión, el atacante 'periquito' aprovechó la ocasión con un tiro ajustado al palo izquierdo y el 1-0 subió al marcador.

El Valladolid intentó reaccionar liderado por Kenedy y Sylla, el más destacado, pero se topó con un sólido Pacheco. Los locales, muy sobrios en tareas defensivas, consiguieron controlar el encuentro y aprovecharse de las prisas del rival por empatar el partido en el minuto 35. Puado vio puerta después de una asistencia de Nico Melamed, que dinamizó el ataque local. El 2-0 llegó tras cuatro disparos a puerta de los blanquiazules. Su efectividad desmontó al rival. Antes del descanso, los visitantes reclamaron un penalti tras una salida de Pacheco que acabó con Sylla tendido en el área.

En la segunda parte, el Valladolid buscó con insistencia acercarse en el marcador. El escenario era el previsible: los de Pezzolano presionaban el área rival y el Espanyol minimizaba riesgos y esperaba el error del contrario. La zaga local estuvo atenta y Pacheco frustró algunos de los mejores acercamientos.

El balón era del conjunto vallisoletano, pero eso no se traducía en peligro. Sylla, el gran faro visitante durante todo el encuentro, desaprovechó un centro de Luis Pérez, la mejor ocasión de su equipo en la segunda mitad hasta entonces. El reloj avanzaba y las opciones de remontada se reducían drásticamente. La receta conservadora del Espanyol transcurrió sin estridencias, más allá de algún latigazo puntual del rival. En el minuto 92, Cédric disfrutó de un uno contra uno ante Pacheco tras un pase largo, pero el meta blanquiazul no se inmutó. No era el día del Valladolid de cara a puerta y el 2-0 no se movió.





FICHA DEL PARTIDO:

2 - RCD Espanyol: Pacheco; El Hilali (Óscar Gil, min.86), Calero (Sergi Gómez, min.88), Cabrera, Oliván; Gragera, Aguado (Baré, min.63); Nico Melamed (Jofre Carreras, min.63), Puado, Pere Milla y Braithwaite (Balde, min.86).

0 - Valladolid: John Victor; Luis Pérez, Boyomo, Gustavo, Escudero (Rosa, min.77); Ivan Sánchez, Juric, Monchu, Meseguer (Montiel, min.63); Kenedy (Cédric, min.77) y Sylla.

Goles: 1-0, m.8: Braitwaite, de penalti. 2-0, m.35: Puado.

Árbitro: Caparrós Hernández (comunidad valenciana). Amonestó a John Victor (min.5), Gustavo (min.18), El Hilali (min.26), Melamed (min.46), Gragera (min.64) y Montiel (min.87).

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Stage Front Stadium ante 21.439 espectadores. Los futbolistas del Espanyol posaron en la foto inicial con perros de distintas protectoras de animales de Barcelona para impulsar su adopción.