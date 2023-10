El Eldense vuelve a sonreír gracias a Ortuño

Dos goles de Juanto Ortuño sirvieron al Eldense para superar al Amorebieta (2-0) y volver a ganar en el Nuevo Pepico Amat después de dos meses sin hacerlo.



El primer duelo entre el Eldense y el Amorebieta en LaLiga Hypermotion llegó tras la reñida pugna que mantuvieron ambos equipos durante la temporada pasada por el ascenso directo en la Primera RFEF.





El reencuentro se produjo en otro mano a mano por eludir las posiciones de descenso. Tras un inicio de partido sin un dominador claro, el Eldense golpeó pronto con un gran gol de espuela de Juanto Ortuño en el minuto 13.



El autor del tanto no figuraba en el once inicial, pero en los instantes previos al encuentro suplió al internacional rumano Florín Andone, que sufrió unas molestias en el calentamiento. Y Juanto Ortuño no desaprovechó la ocasión para volver a ver puerta.

?? FINAL • ¡Termina el partido en el Estadio Nuevo Pepico Amat! ??



2?? CD Eldense

0?? SD Amorebieta



?? ¡Qué bonito es ser del Deportivo! ????#AupaDeportivo#SeguimosSoñandopic.twitter.com/b5SbnATP9v — CD Eldense SAD (@CD_Eldense) October 28, 2023

El Amorebieta intentó dar un paso adelante en busca de la igualada, pero no consiguió generar excesivo peligro y estuvo alejado del gol hasta el descanso.



En la segunda parte, el conjunto vasco siguió sin profundidad y eso permitió que el Eldense se asomara por el área visitante con cierto peligro. Y en una acción a balón parado, un remate de cabeza de Carlos Hernández golpeó en una mano de un defensa del Amorebieta. El VAR avisó al árbitro, que no había visto la infracción en primera instancia.





El penalti fue transformado por Juanto Ortuño en el minuto 70. Con 2-0, el Amorebieta movió el banquillo en busca de mayor mordiente en ataque y Dorrio obligó a Zubiaurre por primera vez en el minuto 77.



Sin embargo, el Eldense gestionó bien su ventaja y volvió a ganar en el Nuevo Pepico Amat después de dos meses, mientras que el Amorebieta prolongó su dinámica negativa.

FICHA DEL PARTIDO:

2 – Eldense: Zubiaurre, Toni Abad, Darío Dumic, Carlos Hernández (Álex Bernal, min. 86), Marc Mateu, David Timor, Sergio Ortuño (Miguel Marí, min. 80), Iván Chapela (Poloni, min. 62), Juanto Ortuño, Mario Soberón (Cris Montes, min. 62) y Salcedo (Arnau Ortiz, min. 62).



0 – Amorebieta: Pablo Campos, Álvaro Núñez, Félix, Manu, Lasure, Sibo, Dorrio (Javi Eraso, min. 80), Erik Morán (Ryan Edwards, min. 71), Rayco (Morcillo, min. 71), Javi Avilés (Quintero, min. 80) y Da Graca.



Goles: 1-0, min. 13: Juanto Ortuño. 2-0, min. 70: Juanto Ortuño, de penalti.



Árbitro: Trujillo Suárez (C. Canario). Mostró tarjeta amarilla a Dumic por el Eldense y a Félix y Erik Morán por el Amorebieta.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante 3.205 espectadores.