El Eldense se lleva un punto del Carlos Belmonte en el añadido en un partido igualado

Un tanto de Sergio Ortuño en el minuto 92 evitó la victoria del Albacete en su estadio, el Carlos Belmonte, ante un Eldense que mostró una vez más una versión descarada lejos de su campo y sumó un valioso punto (1-1).





Albaceteños y eldenses llegaban a la última cita del año separados por un punto, con una ligera ventaja para el cuadro alicantino, añadiendo, además, sensaciones más positivas, debido a que por su condición de recién ascendido la exigencia de su entorno es menor y estar fuera de la zona de descenso ya es un éxito en sí.



El control del encuentro lo llevaba el equipo local, que no cesó de merodear la meta rival en los primeros veinte minutos, aunque, paradójicamente, el que casi inauguró el marcador fue el cuadro visitante en el minuto 22.



Soberón desperdició un servicio nítido al punto de penalti de Sergio Ortuño que el delantero cántabro no supo 'embocar', tocando ligeramente en la espalda de Glauder para acabar saliendo el balón por encima del larguero.



Riki, pasada la media hora de juego, protagonizó la mejor ocasión del Albacete con un lanzamiento desde fuera del área que salió por encima de la meta defendida por Álvaro Aceves.



El Eldense mostró su verticalidad una vez más en un contragolpe vertiginoso que concluyó con un centro de Marc Mateu que, Cris Montes, no mandó al fondo de las mallas porque remató lanzándose con los pies a media altura y llegó muy forzado (min.37).



La segunda mitad comenzó de similar manera al primer acto, con una escuadra manchega llevando el peso del partido y con un Eldense esperando su oportunidad en los rápidos contragolpes que gestaban continuamente.



Quiles, en el minuto 53, gozó de la mejor oportunidad para los blancos en el enfrentamiento en una acción personal en la que, tras deshacerse de dos contrarios, intentó colocar el balón al palo largo, pero su disparo se marchó desviado, a un metro de la portería contraria (min.53).



El mismo protagonista remató en el minuto 62 en casi la misma posición, dentro del área, pero su chut, con la derecha, que no es su mejor pierna, no encontró portería finalmente.



Tanto iba el cántaro a la fuente que al final se acabó rompiendo. Un centro desde el costado diestro de Carlos Isaac, mal despejado por Toni Abad, dejó el balón franco a Higinio, que aprovechó para batir por bajo a Álvaro Aceves, en el minuto 69.



Reaccionó el cuadro blaugrana, y Sergio Ortuño, tras una combinación con Doué, se presentó en la frontal del área que defendía Bernabé, quién vio cómo el mejor jugador foráneo mandaba el cuerpo lejos de su meta.



Más cerca estuvo Juanto Ortuño de marcar. Su remate, mordido, en el minuto 86 se marchó cerca del palo izquierdo de Bernabé, poniendo un nudo en las gargantas de los seguidores locales.



El que sí lo consiguió fue otro Ortuño, Sergio, el mejor jugador del Eldense, quién aprovechó un pase preciso de Juanto a la frontal para batir, de preciso y precioso disparo, a un Bernabé que no pudo hacer nada para evitar el tanto en el minuto 92.

?? FINAL • ¡Termina el partido en el Estadio Carlos Belmonte! ??



1?? Albacete Balompié

1?? CD Eldense



???? Importante punto fuera de casa para continuar en la lucha por nuestro objetivo ?? #AupaDeportivo#SeguimosSoñandopic.twitter.com/AOQ0PHvEAq — CD Eldense SAD (@CD_Eldense) December 19, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



El gol, que hizo estallar a los cerca de 600 seguidores del conjunto azulgrana, deja a albaceteños y eldenses en la misma situación clasificatoria, decimosextos a los locales y decimoquintos a los visitantes.









Ficha del partido

1; Albacete: Bernabé, Carlos Isaac, Djetei, Glauder, Julio Alonso (Jonathan Silva, min.72), Juanma (Datkovic, min.81), Riki, Agus Medina, Fuster, Escriche (Higinio, min.66) y Quiles (Pedro Benito, min.81)



1; Eldense: Aceves, Toni Abad (Juanto, min. 76), Dumic, Carlos Hernández, Marc Mateu, Cris Montes (Clemente, min.59), Sergio Ortuño, Pedro Capó (Álex Bernal, min.46), Iván Chapela (Doué, min.59), Andone (Jorquera, min.20) y Soberón.



Goles: 1-0: Higinio (min.69) 1-1: Sergio Ortuño (min.92)



Árbitro: Cid Camacho (Comité Castellano-leonés). Mostró cartulinas amarillas a los locales Juanma y a los visitantes Pedro Capó. Expulsó a Doué por doble amarilla en el minuto 93.



Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo primera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 10.018 espectadores, 600 de ellos seguidores del Eldense.