El Eldense doblega al Burgos

El Eldense se adjudicó este domingo otra victoria en el Nuevo Pepico Amat, en esta ocasión ante el Burgos (2-0), con goles de Iván Chapela y Jesús Clemente en el segundo partido consecutivo que disputaba en casa.









Tras ganar en la jornada anterior al Amorebieta (2-0) en el Nuevo Pepico Amat, el Eldense salió dispuesto a sumar un nuevo triunfo en su fortín ante un Burgos con pobres números lejos de El Plantío.



El equipo de Fernando Estévez no tardó en abrir la lata con un espléndido gol de Iván Chapela en el minuto 14 tras realizar un buen recorte en el área visitante. Con el 1-0, el Eldense se adueñó del balón y jugó con más intensidad que su rival.



El Burgos acusó el golpe y tardó en reaccionar. Las dudas del conjunto burgalés se prolongaron hasta los minutos finales de la primera mitad cuando mejoró sus sensaciones. Pese a ello, al descanso se llegó con ventaja del Eldense.



En la segunda parte, Jon Pérez Bolo dio entrada a Ander Martín y Edu Espiau en busca de mayor profundidad. El Burgos jugó más en campo rival, aunque sin suficiente claridad en los metros finales para hacer daño a un Eldense ordenado en defensa.



Con el campo inclinado hacia el área local, un disparo de Ojeda puso en aprietos a Zubiaurre en el minuto 68. El Eldense trató de defender más arriba, pese a no sufrir en exceso, para intentar sorprender a la contra a su rival.



Tras un intercambio de golpes en el que Caro y Zubiaurre evitaron el gol del adversario, Jesús Clemente firmó el 2-0 al culminar un contragolpe azulgrana en el minuto 81. Un gol que selló un nuevo triunfo del Eldense y la enésima salida sin puntuar del Burgos.









FICHA DEL PARTIDO

2 – Eldense: Zubiaurre, Toni Abad, Iñigo Piña, Carlos Hernández, Marc Mateu (Miguel Marí, min. 72), David Timor, Sergio Ortuño, Iván Chapela (Joel Jorquera, min. 77), Cris Montes (Derick Poloni, min. 61), Juanto Ortuño (Jesús Clemente, min. 61) y Florín Andone (Mario Soberón, min. 72).

0 – Burgos: Caro, Borja González (Álex Sancris, min. 72), Córdoba, Grego Sierra (Mumo, min. 86), Matos, Atienza (Ander Martín, min. 46), Elgezábal, Dani Ojeda (Álex Bermejo, min. 86), Curro, Kevin Appin (Edu Espiau, min. 46) y Fer Niño.

Goles: 1-0, min.14: Iván Chapela. 2-0, min. 81: Jesús Clemente.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Árbitro: Guzmán Mansilla (comité andaluz). Mostró tarjetas amarillas a David Timor y Jesús Clemente por el Eldense y a Grego Sierra por el Burgos.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda ante 3.532 espectadores.