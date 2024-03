El Eibar quiere seguir dando guerra al Leganés

El Eibar ha recuperado este sábado el sabor de la victoria en Ipurua tras dos derrotas consecutivas, al imponerse por 2 a 0 a un combativo Villarreal B, lo que le sitúa provisionalmente en puestos de ascenso directo.



El entrenador del Eibar, Joseba Etxeberria, apostó por dar un vuelco a su once y por eso introdujo muchos cambios con la entrada de Tejero, Cristian, Vencedor y Sergio León en el equipo inicial.



Comenzó nervioso el Eibar, con un fallo defensivo en el minuto inicial que acabó en las piernas de Requena, que no se lo esperaba y disparó mal un balón en una posición inmejorable. Los amarillos salieron sin complejos y trataron de hacer desde los primeros minutos una presión intensa para descolocar a un equipo armero que trató de llevar la iniciativa, pero al que le costó entrar en juego.





Tuvo que llegar el primer cuarto de hora para que lo intentara por primera vez el Eibar de manera tímida con un disparo de Unai Vencedor flojo, que detuvo sin problemas Morro.



En el minuto 24, el Villarreal B volvió a probar a Luca con una jugada combinada que acabó con un disparo de Alti que obligó al guardameta a desviar de puños a la banda.



El Eibar comenzaba a desperezarse y a llegar con peligro, pero el Villarreal B ajustó su defensa y volvió a asentarse en el campo.



Sin embargo una mala cesión de Morro en su área, fruto de la intensa presión armera, acabó con el balón en los pies de Matheus, que envió un pase a Sergio León, quien con mucha sangre fría recortó a un defensa y marcó a placer a puerta vacía.

El Villarreal B salió en la segunda mitad más enchufado y nada más comenzar la segunda parte Ontiveros, con un fuerte disparo, trató de sorprender a Luca, pero el balón se fue por encima del larguero.



Los amarillos habían salido a por el partido y lo intentó con tiros lejanos poco atinados. Ontiveros volvió a buscar portería con un nuevo disparo en el minuto 58 que esta vez fue entre palos, pero sin consecuencias.



El Eibar trató de contraatacar con una doble oportunidad de Mario Soriano y Tejero desbaratada por Morro con sendas paradas de calidad, tras un jugadón de Bautista.



Ontiveros se echó el equipo a sus espaldas y el Villarreal B disfrutó de sus mejores momentos en el partido.





Pero el Eibar sentenció tras un derribo de Lekovic sobre Stoichkov dentro del área, que el árbitro no dudó en sancionar con penalti. Lo lanzó Corpas ajustado al palo izquierdo por la parte baja y aunque Morro adivinó su intención no pudo atajar el balón.



Pero el Villarreal no había dicho su última palabra y Ontiveros a punto estuvo de sorprender con una vaselina a Luca, pero este detuvo muy bien un balón envenenado que podía haber vuelto a meter a los levantinos en el partido.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Eibar: Luca, Tejero, Berrocal, Arbilla, Cristian, Vencedor (Nolaskoain, min. 68), Matheus, Aketxe (Corpas, min. 68), Mario Soriano (Sergio Álvarez, min. 83), Stoichkov (Konrad, min. 83) y Sergio León (Bautista, min. 58).

0 - Villarreal B: Morro, Alti, Espigares, Lekovic (Pau Navarro, min. 80), Tasende, Rodrigo, Gelardo (Tiago, min. 75), Requena (Novoa, min. 67), Ontiveros, Collado (Ferrari, min. 67) y Fores (Pascual, min. 67).

Árbitro: Álvaro Moreno, del Comité Madrileño. Amonestó al local Matheus (min. 22) y a los visitntes Ontiveros (min. 33), Requena (min. 58= y Lekovic (min. 70).

Goles: 1-0, min. 37, Sergio León. 2-0 min. 73, Corpas de penalti.

Incidencias: Antes de comenzar el encuentro ambos equipos posaron con una camiseta de la campaña en contra del racismo. Un total de 5.317 espectadores se dieron cita en Ipurua.