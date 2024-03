Djuka mantiene al Sporting entre los seis primeros clasificados

El Sporting de Gijón consiguió una victoria de oro (1-0) y un premio de tres puntos gracias a un penalti transformado por Djuka que le aúpan a la parte alta de la clasificación a pesar de completar un mal partido ante un inocente Alcarcón que evidenció en El Molinón el por qué de su lugar en la parte baja de la Liga de Segunda División.



Fue un encuentro lleno de despropósitos, con muchos balones perdidos, sin continuidad en el juego, lento y que provocó las protestas y pitos en algunas ocasiones por la afición local cuando los sportinguistas optaban más por mantener el resultado y buscar el contraataque.



No obstante, el encuentro comenzó con un alto ritmo que impuso el Sporting, que embotelló a los visitantes en su área, con tres corners registrados en un minuto y varias jugadas cercanas al gol, pero sin resultado positivo.





Unos minutos más tarde se produjo la mejor jugada de la primera parte, tras una internada de Hassan por la banda derecha que, solo, y centró sin oposición a Djuka, sin oposición dentro del área pero de espaldas a la portería.



El delantero intentó parar el balón y éste se elevó con la suficiente altura para que Djuka aprovechara para hacer una acrobática chilena que no entró en la portería por poco.



No obstante, el principio del partido resultó engañoso, ya que el juego se tornó en un encuentro de correcalles sin sentido, con un equipo, el del técnico visitante, Mehdi Nafti, que impuso un juego tedioso, intentando estirarse en jugadas descoordinadas que morían en el área de los asturianos.



La única atracción del partido era ver las jugadas de Hassan, que, aunque pecó de individualista, fue capaz de dejar sentado a los jugadores que le intentan quitar el balón y de disponer el esférico en franca posición para a sus compañeros, aunque no lo supieron aprovechar.

El gol vino de penalti (1-0). Una jugada en la que Djuka aprovechó un agarrón de Babín y un choque fortuito con Chema para agarrarse la cara y caer al suelo. Pena máxima que el arbitró no dudo y el VAR no corrigió. El delantero local introdujo pegado al poste sin que Anacker pudiera atraparlo.



En la segunda parte, el encuentro tornó a un juego más académico, con jugadas más elaboradas. En especial de los alfareros, que despertaron tras el descanso y comenzaron a realizar jugadas más enlazadas pero sin éxito ante la meta local.



No obstante, el equipo del entrenador local, Miguel Ángel Ramírez, poco a poco, volvió a meter a los visitantes en su área, con varios corners seguidos y jugadas de Hassan, que colocaba buenos balones dentro del área, pero sin resultado positivo.



Destacó un pase espectacular de Cote al primer bote que introdujo en el área pequeña que Chema despejó en el último momento cuando Otero ya se disponía a rematar a portería y un tiro desde muy lejos de Insua que despejó el portero visitante, enviando a corner.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A partir del minuto 75, el Alcorcón comenzó a dominar a un Sporting que prefirió guardar el resultado y salir al contraataque, una decisión pitada desde la grada.



La jugada más clara de la segunda parte fue un contragolpe del Sporting, dos contra un solo defensa, pero Mario malogró la ocasión al ralentizar la jugada y permitir el repliegue de los jugadores visitantes.



Por su parte, el Alcorcón gozó de muchas llegadas pero sin peligro. Solo un tiro desde fuera del área de Fede Vico que Yáñez atrapó con problemas.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - Sporting: Yáñez; Pascanu, Insua, Róber Pier, Cote (Pablo García, m.80); Nacho Méndez (Rivera, M.62) y Nacho Martín (Varane, m.80); Hassan (Mario González, m71) y Fran Villalba (Gaspar Campos, m,71); Otero y Djuka Djurdjevic.

0 - Alcorcón: Anacker, Castro, Babín, Chema, Iago López (Obi, m.87); Eteki (Lara, m.80), Javi Pérez, Víictor, Addai (Marciano, m.80); Chiki (Fede Vico, m 74) y Jacobo (Juanma, m. 74)

Goles: 1-0, Djuka, de penalti (m.35).

Árbitro: Saúl Ais Reig, del comité valenciano.Sacó tarjetas amarilla a Nacho Méndez (m.24) y Gaspar Campos (m.77), del Sporting, y Jacobo (m.30) y Babín (m.33), por el Alcorcón

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de El Molinón- Enrique Castro 'Quini', de Gijón ante unos 20.000 espectadores.