El Mirandés se da un festín en La Cerámica

Dos goles de Ilyias Chaira y uno de Gabri Martínez sellaron un contundente triunfo del Mirandés en el estadio de La Cerámica ante un Villarreal B que, en esta ocasión, no estuvo a su nivel. El choque no tuvo muchos sobresaltos en las áreas durante la primera media hora de juego. De hecho, el primer tiro entre los tres palos no llegó hasta el minuto 28.

Con el partido sin un dominador claro, una buena jugada del Mirandés por banda izquierda acabó con una magnífica asistencia de Gabri Martínez que aprovechó Ilyas Chaira con un impecable remate de cabeza en boca de gol para establecer el 0-1 en el minuto 34.

El Villarreal B acusó el golpe y apenas inquietó el área visitante con un remate forzado de Jorge Pascual. Mientras, el Mirandés vivió un accidentado final del primer periodo con una lesión de rodilla de Baeza que le obligó a retirarse del terreno de juego poco antes del descanso. En la segunda mitad, el filial “groguet” salió en busca del empate aunque con más corazón que cabeza.

En una jugada a balón parado, Ilyias Chaira hizo el 0-2 con un buen disparo que puso lejos del alcance de Iker Álvarez en el minuto 60. Poco después, Gabri Martínez estuvo a punto de sentenciar en otra rápida contra de un Mirandés muy cómodo en La Cerámica. Sin embargo, Gabri Martínez no perdonó en el minuto 72 tras un espléndida jugada que terminó con un golazo para sentenciar el choque ante un Villarreal B que sacó la bandera blanca en los minutos finales con 0-3 en el marcador.

FICHA DEL PARTIDO

0 – Villarreal B: Iker Álvarez; Lanchi, Espigares, Lekovic, Tasende; Carlo (Thiago Geralnik, min. 86), Del Moral (Rodrigo Alonso, min. 77), Romero (Collado, min. 61), Requena (Fabio, min. 77); Jorge Pascual y Álex Forés (Ferrari, min. 61).

3 – Mirandés: Ramón Juan; Rubén, Pablo Ramón, Sergio Barcia, Jonathan Gómez (Juan María, min. 78); Tomeo, Álvaro Sanz (Nikita Iosifov, min. 85); Gabri Martínez (Lachuer, min. 85), Ilyas Chaira, Baeza (Reina, min. 43); y Martón (Carlos Martín, min. 78).

Goles: 0-1, min. 34: Ilyas Chaira. 0-2, min. 60: Ilyias Chaira. 0-3, min. 72: Gabri Martínez.

Árbitro: González Esteban (comité vasco), asistido en las bandas por Estela Bravo y López de la Llave. Mostró tarjetas amarillas a Del Moral por el Villarreal B y a Tomeo por el Mirandés.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de La Cerámica ante 2.045 espectadores.