El Leganés se lleva el derbi y afianza el liderato

El Leganés superó este domingo en el derbi del sur de Madrid al Alcorcón (3-0) y conservó un liderato que por primera vez en varias semanas podía ceder. La rivalidad regional y el retorno a Leganés de Mehdi Nafti, ahora como técnico de uno de los máximos adversarios del conjunto pepinero, hacían presagiar que los de Borja Jiménez saldrían muy motivados, pero la puesta en escena de los visitantes fue mejor.

Los jugadores del Alcorcón asomaron atrevidos, rápidos en las transiciones y pisando el área rival. Así, Chiki estrelló una rabona contra un palo tras una asistencia de Javi Pérez, que probó también a Diego Conde con un disparo raso que desvió de forma acertada el portero.

Mientras, el Leganés, sin ansiedad, buscaba su momento. Y lo tuvo en una acción colectiva. Dani Raba entregó de forma precisa y en profundidad a Jorge Miramón. El hoy lateral derecho puso un centro de mucha calidad al corazón del área y allí lo remató, tras un buen desmarque, Diego García. La diana tranquilizó a los de casa, tanto que volvieron a dar alas al Alcorcón.



Tuvo tiempo para reflexionar el plantel blanquiazul durante el descanso y corrigió el rumbo. De menos más en su dominio, al filo del cuarto de hora de la segunda parte ya tenía encerrado al Alcorcón en su área. Sobrevivió el equipo alfarero a un remate de Íker Undabarrena que sacó bajo palos Castro tras un córner, pero acabó concediendo el segundo tanto del partido cuando una entrega medida de Dani Raba la cabeceó a las mallas Portillo casi debajo del larguero.

No necesitaba más el Leganés ante un equipo que ya había bajado los brazos. Aún así marcó otro gol, de Dani Raba tras tocar la pelota en un defensa y despistar al portero. Fue el broche a una victoria balsámica después de tres partidos sin ganar y sin marcar que sirve para quitarle del todo la careta a un Leganés que ya no tiene excusas para decir que no está llamado a pelear por el ascenso.

FICHA DEL PARTIDO

3 - Leganés: Diego Conde; Miramón, Jorge Sáenz, Sergio González, Franquesa (Abzi, min.86); Raba (Chicco, mi.86), Undabarrena, Neyou (Brasanac, min.54), Portillo; Miguel de la Fuente (Cruz, min.86) y Diego García (Djouahra, min.73).

0 - Alcorcón: Anacker; Iago López, Castro, Rivas, Quintillà; Victor García, Eteki (Javi Lara, min.75), Javi Pérez (Íker Bilbao, min.86), Jacobo González (Addai, min.61); Dyego (Marciano, min.75) y Chiki (Fede Vico, min.61).

Goles: 1-0, min.17: Diego García. 2-0, min.75: Portillo. 3-0, min.81: Dani Raba.

Árbitro: Fuentes Molina (colegio valenciano). Amonestó a Castro (min.7), Dani Raba (min.38), Neyou (min.41), Sergio González (min.47+), Eteki (min.48), Undabarrena (min.86) y Javi Pérez (min.86).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de Butarque ante 10.114 espectadores. En los prolegómenos, los jugadores del conjunto local posaron con una pancarta para dar visibilidad a la Asociación Española de Esclerodermia.