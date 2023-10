El Burgos mantiene su fortín de El Plantío

El Burgos CF sumó este domingo una peleada victoria ante el Villarreal B (3-2) en un partido en el que los de Jon Pérez Bolo no perdieron la cara al encuentro, que disputaron hasta el final pese a ir por detrás en el marcador hasta en dos ocasiones.

Matos adelantó a los locales con un golazo de jugada ensayada y Bermejo puso el 2-0 en un error defensivo visitante, Ferrari recortó distancias y Grego Sierra dejó el partido casi sentenciado, con el permiso de nuevo de Ferrari que en el descuento puso el definitivo 3-2.

Avisó primero el Burgos, poniendo a prueba o al guardameta Morro hasta en cuatro ocasiones, con los disparos más claros de Navarro y Espiau para poder adelantar al equipo. Le costó mucho entrar al equipo de Miguel Álvarez que no consiguió superar la presión del Burgos y no llegó a crear peligro.

Se hizo daño Hugo Pérez en su rodilla derecha y tuvo que abandonar el campo y con uno más en el Burgos perdonó el primer gol del encuentro, en un gran centro de Curro desde la esquina que Espiau no consiguió rematar. Tras la reanudación, el Burgos con una jugada ensayada se adelantó en el marcador en un córner botado por Bermejo, en el que Curro bloqueó la salida del zaguero y con un pase a la frontal hacia Matos, el de Utrera no falló y con un zurdazo dejó el balón en la escuadra izquierda.



El tanto cambió el partido con dos equipos más atrevidos aunque ante esa valentía del Villarreal B tuvo un error en defensa por una mala cobertura del balón que dejó solo en la banda derecha a Bermejo que disparó totalmente solo. El segundo tanto despertó a los de Miguel Jurado que fueron poco a poco acercándose a la portería de Caro y en una de esas llegadas, Pascual puso un balón al segundo palo para que Ferrari recortara distancias.



Aunque parecía que tanto del Villarreal B estaba más cercano que el de los locales, Grego Sierra que volvía tras lesión, aumentó la ventaja con un disparo de volea tras un control magnífico al borde del tiempo reglamentario. Se añadieron 9 minutos, en los que el Burgos presionó para no dejar construir al Villarreal, aunque tras un disparo lejano de Ontiveros, que Caro no bloqueó bien, y el rechace lo pilló Ferrari que firmó un doblete para recortar distancias a cuatro minutos del final. Achicó balones el Burgos para cerrar un partido en el que sufrió más de lo esperado y que le valió para sumar la quinta victoria consecutiva de la temporada en El Plantío.

FICHA DEL PARTIDO

3 - Burgos CF: Caro; Raúl Navarro, Córdoba, Saveljich (Andy min 92), Matos; Elgezabal, Atienza (Borja González min 92), Dani Ojeda (Ander Martín min 76), Bermejo (Grego Sierra min 76), Curro; y Edu Espiau (Alex Sancris min 85).

2 - Villarreal B: Morro; Lanchi (Requena min 63), Hugo Pérez (Abraham min 39), Espigares, C. Romero (Tasende min 76); Alti, A. del Moral (Diego Collado min 76), Carlo, Ontiveros,;J. Pascual y A. Fores (Ferrari min 63)

Goles: 1-0 M.50: Matos. 2-0 m.63: Bermejo, 2-1 M.75: Ferrari. 3-1 M.89: Grego Sierra. 3-2 M.95: Ferrari.

Árbitro: González Díaz (comité asturiano). Amonestó por los visitantes a Ontiveros (min 26), Fores (min 59), Pascual (min 87)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Hypermotion celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 8.931 espectadores.