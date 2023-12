El colista Cartagena sorprende al Sporting

El Sporting de Gijón perdió por 1-0 en su visita al colista de LaLiga Hypermotion, un Fútbol Club Cartagena que volvió a ganar tres meses después de la que hasta este sábado era su única victoria y lo hizo de forma muy merecida y con el gol marcado por Juan Carlos Real en el tramo final del choque.



Catorce jornadas después de que los blanquinegros vencieran por 1-2 en Villarreal el 2 de septiembre -Víctor Sánchez del Amo dirigía entonces equipo- llegó la primera victoria con Julián Calero en el banquillo y necesitó 11 intentos para lograrla.





El Efesé, que sólo había sumado un punto en ocho partidos como local, se presentaba después de empatar tres encuentros consecutivos en los que se les escapó el triunfo y, aunque sigue cerrando la tabla, alcanza los 12 puntos, mientras que el Sporting, que es segundo con 32, a cuatro del líder Club Deportivo Leganés, ve rota una racha de siete jornadas seguidas sin perder.



Este nuevo compromiso comenzó con un ritmo pausado y los de casa atacando algo más. Un tímido aviso con un tiro de Juan Carlos Real que atajó sin problemas Rubén Yáñez en el minuto 9 y, todavía en el cuarto de hora inicial, otro intento del propio Real, quien no llegó a rematar tras un buen centro de Hevel, fue lo más destacado en el estadio Cartagonova hasta que Marc Martínez debió intervenir para negarle el gol a Gaspar Campos en el 20. El portero se lució para despejar el chut desde fuera del área del máximo goleador astur y uno de los principales artilleros de la categoría con sus ocho tantos.



Otro pase de Hevel para Real no lo aprovechó éste, tras su buen control, pues su tiro, muy centrado, fue a las manos del guardameta visitante. Los dos equipos rivalizaron por la posesión del balón pero hasta llegar al descanso ninguno de los dos porteros tuvo que intervenir de nuevo.

FINAL | 1-0 | ¡FINAAAAAAAAAAL! La victoria se queda en Cartagenaaaaaaa!



¡GRANDE EQUIPO!



#CartagenaRealSportingpic.twitter.com/onGvNpjZCC — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) December 2, 2023

En la reanudación el Efesé volvió a atacar más y en el 57 dispuso de una triple ocasión con remates de Damián Musto, Luis Muñoz y Pedro Alcalá pero Rubén Yáñez y la defensa evitaron lo que parecía que iba a ser el 1-0. Dos minutos después el árbitro José Antonio López Toca le pudo sacar la segunda tarjeta amarilla y la consiguiente roja a Pablo Insua en una acción que fue muy protestada.



El Cartagena, jugando bien, merecía el tanto e Isak Jansson lo buscó con un tiro que blocó el portero rojiblanco, quien luego debió actuar ante otro disparo de Juanjo Narváez.



A Ramírez no le gustaba mucho cómo estaba el partido y realizó cuatro cambios cuando su colega aún no había movido ficha con las sustituciones. No obstante, el dominio siguió siendo para los de Julián Calero y Jansson la tuvo con un tiro desde la frontal del área que se le marchó fuera.



José Ángel Cote puso la réplica con un disparo liberado que tampoco encontró la portería y el tramo final del choque se animó. En el 79 llegó el tanto que los de casa llevaban tiempo mereciendo. Una contra muy bien interpretada y con pase de Hevel -muy activo e incisivo el neerlandés- la materializó Juan Carlos Real. El gol subió al marcador con incertidumbre tras determinar el VAR que no había fuera de juego.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La sentencia la tuvieron Mikel Rico y Alfredo Ortuño en la misma jugada pero la zaga sportinguista desbarató el peligro en el área pequeña justo antes de que se anunciaran siete minutos añadidos al 90. También Umaro Embaló, ya en el 95, con una vaselina que no fue gol porque Rubén Yáñez rozó el balón y éste acabó estrellándose en el larguero.



El partido acabó con un córner a favor de los de Gijón y con el portero subiendo a rematar pero esta vez no hubo mazazo para un Efesé tan castigado esta temporada y que por fin encontró un motivo para sonreír.

FICHA DEL PARTIDO:

1. Fútbol Club Cartagena: Marc Martínez; Iván Calero, Alcalá, Fontán (David Ferreiro, m.84), Jairo; Musto (Mikel Rico, m.72), Luis Muñoz, Hevel, Jansson (Umaro Embaló, m.84); Juan Carlos Real (Gonzalo Verdú, m.88) y Juanjo Narváez (Alfredo Ortuño, m.72).

0. Sporting de Gijón: Rubén Yáñez; Insua (Pascanu, m.67), Izquierdoz, Rober Pier; Roque Mesa (Cristian Rivera, m.67), Nacho Méndez, Campos (Jeraldino, m.84), Guille Rosas (Hassan, m.61), Cote; Juan Otero (Fran Villalba, m.61) y Djuka.

Gol: 1-0, M.79: Juan Carlos Real.

Árbitro: José Antonio López Toca, del comité cántabro. Mostró la tarjeta amarilla al local Juan Carlos Real (m.65) y a los visitantes Insua (m.43), Hassan (m.95) e Izquierdoz (m.96).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante 5.712 espectadores.