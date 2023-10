El Burgos empata en el descuento ante el Real Zaragoza y se mantiene invicto en casa

El Burgos rescató un punto frente al Real Zaragoza (1-1) en un partido en el que los visitantes se adelantaron con un gol de Mollejo, pero Matos empató en el minuto 94 dejando un sabor agridulce a los de Fran Escribá.



A los locales les costó muchísimo a través del juego, pero a balón parado se llevaron un punto importante en el tiempo añadido que les deja una semana más como invictos en casa.



Fue un primer cuarto de hora de muchos contactos e interrupciones y poco fútbol sobre El Plantío por parte de ambos conjuntos, que defendieron mejor que atacaron, aunque el Burgos tuvo dos ocasiones, la más clara, una de Córdoba que no consiguió llegar a un balón que merodeaba por el área.



El primer remate entre los tres palos llegó a los 20 minutos. Un disparo de Mollejo en plancha y muy centrado fue interceptado por José Antonio Caro.



No consiguió el Burgos conectar con Curro, el hombre más adelantado de los de Bolo, a los que apenas les duraba el balón.



Mollejo comenzó una jugada que pasó por Lecoeuche, quien cedió el balón a Iván Azón, que tuvo hasta dos ocasiones para adelantar al equipo, pero el esférico fue despejado hasta en dos ocasiones por Córdoba y en el último rechace el propio Mollejo no perdonó y el Zaragoza tomó la delantera en el marcador.



Tras el descanso, Bakis pudo ampliar la ventaja con un lanzamiento desde 12 metros que se estrelló contra un poste.



Bolo no podía dejar escapar el partido y metió a Fer Niño quitando a un centrocampista para buscar el empate.



Intentó romper líneas el Burgos, que con los cambios quiso generar algo de juego y en una de sus internadas cayó Matos en el área, pero el colegiado no pitó nada.



Otro posible penalti a favor del Burgos silenció a El Plantío tras un remate de Elgezabal que pudo dar en un brazo de Lecoeuche, pero el árbitro no consultó al VAR a pesar del enfado del banquillo blanquingro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



En el tiempo añadido, el Burgos empató el encuentro. Navarro sacó de banda colgando el balón en el área, Andy lo bajó y habilitó a Matos, que no perdonó.













FICHA DEL PARTIDO

1 - Burgos: Caro; Raúl Navarro, Aitor Córdoba, Grego Sierrra, José Matos; Appin (Elgezabal min 68), Atienza (Andy min 74), Mumo (Fer Niño min 54), Dani Ojeda (Ander Martín min 74); Curro y Edu Espiau (Sancris min 68).



1 - Real Zaragoza: Dani Rebollo; Andrés Borge, Francés, Jair, Lecoeuche; Germán Valera (Bermejo min 77), Marc Aguado (Lluís López min 87), Jaume, Mollejo (Vallejo min 66); Iván Azón (Sergi Enrich min 77) y Sinan Bakis (Vaquero min 66).



Goles: 0-1 M.38: Mollejo. 1-1 M.94: Matos.



Árbitro: Milla Alvéndiz (comité andaluz). Amonestó por los locales a Matos (min 81), al preparador físico Pablo Santis (min 82) y a Raúl Navarro (min 90), y por los visitantes a Bakis (min 26).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Hypermotion disputado en el El Plantío ante 8.532 espectadores.