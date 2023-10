El Andorra vuelve a ganar tras tres derrotas consecutivas

El FC Andorra rompió la racha de cuatro jornadas consecutivas sin ganar y se impuso por 2 a 0 al Alcorcón que seguirá una jornada más en sitios de descenso. El equipo dirigido por Eder Sarabia suma tres puntos después de sumar 4 de los últimos 24 en juego con goles de Julen Lobete y Álex Calvo.



El guión del partido se cumplió a la perfección. El FC Andorra llevó el peso del partido con la posesión de la pelota y el Alcorcón se encerró atrás con un trabajo muy sólido en defensa.





Por tanto, el juego de ataque tuvo más presencia en ataque y suyas fueron las únicas aproximaciones. No contaron con el protagonismo del portero Jesús Ruiz, pero algunas de ellas fueron ataques con cierto peligro.



En el minuto 14, Iván Gil sirvió una falta lateral por la derecha y Álex Pastor no llegó por bien poco al remate en el segundo palo. Siete minutos después, Julen Lobete se presentó sólo desde el lado derecho y su remate lo envió a córner Morillas.



El FC Andorra tocaba y tocaba y el Alcorcón se defendía con bastante orden. En el minuto 25, Álex Pastor prolongó con la cabeza un centro desde la derecha y Scheidler, en el segundo palo, remató de manera acrobática por encima del travesaño. Dos minutos después, Rubén Bover con un chut desde fuera del área no llegó a acertar entre los tres palos.

Antes de llegarse al descanso, en el minuto 37 Iker Benito remató un centro de 'Petxa' por encima del larguero. Poco más del FC Andorra y del Alcorcón nada. Eso sí, en defensa estuvo perfecto y el marcador no se movió.



En la reanudación, el guión de partido siguió de igual manera que en la primera parte. El balón para el FC Andorra y la solidez defensiva para el Alcorcón.



Los de Fran Fernández gozaron de su mejor ocasión en el inicio del segundo tiempo. En el minuto 61, Jacobo González remató de cabeza en el palo un centro por la derecha de Víctor Ruiz. La jugada siguió y finalizó con un chut desde fuera del área de Emmanuel Addai.



Eder Sarabia apostó por realizar un tercer cambio en el minuto 68 con la entrada de Álvaro Martín, Martí Vilà y Sergio Molina. El primero de ellos lo probó con un remate desde la frontal del área que se fue fuera por poco.



En el minuto 78, Emmanuel Addai, que acababa de entrar, se presentó sólo por la banda izquierda, pero Diego González evitó el remate certero del de Costa de Marfil y Dani Martín paró sin problemas.





Del segundo aviso del Alcorcón se pasó al gol del FC Andorra. En el minuto 79, Álex Calvo colgó un balón desde la banda derecha y Julen Lobete remató sólo en el segundo palo con el pecho.



El Alcorcón se fue directamente a buscar el empate y Emmanuel Addai envió una falta directa por encima del larguero. Después, Juan Artola se fue de Diego González, se plantó sólo delante de Dani Martín, pero el vasco chutó por encima del larguero. Los visitantes lo siguieron intentando. En el minuto 85, un error de Dani Martín no lo supo aprovechar 'Chiki' que remató cruzado a fuera.



En los minutos de descuento, Koldo Obieta realizó un pase de la muerte, pero el balón se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador y ya con el Alcorcón buscando el empate a tumba abierta llegó el 2 a 0 de Álex Calvo que recibió un pase de Álvaro Martín para batir a Jesús Ruiz de un toque cruzado y raso.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - FC Andorra: Dani Martín; 'Petxa' (Anderson Arroyo, m. 88), Álex Pastor, Diego González, José Marsà (Martí Vilà, m.68); Sergi Samper, Rubén Bover (Álvaro Martín, m. 68), Iván Gil (Sergio Molina, m. 68); Julen Loberte, Iker Benito (Álex Calvo, m. 75) y Scheidler.

0 - Alcorcón: Jesús Ruiz; Víctor García, Javi Castro, Chema Rodríguez (Koldo Obieta, m. 81), Babin, Morillas (Iago López, m. 70); Pedro Mosquera, Yan Eteki (Álex López, m. 81), Javi Lara (Emmanuel Addai, m. 57); Jacobo González (Juan Artola, m. 70) y 'Chiki'.

Goles: 1-0: M.79 Julen Lobete; 2-0: M. 93 Álex Calvo.

Árbitro: Saúl Ais Reig (comité valenciano). Amonestó a Morillas (m.13), del Alcorcón.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 11 de Laliga Hypermotion, disputado en el Estadio Nacional de Andorra la Vella ante 1.830 espectadores.