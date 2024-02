El Andorra rescata un punto en el descuento para seguir creyendo en la salvación

Un gol del delantero francés Aurélien Scheidler en el descuento salvó este sábado al Andorra contra el Villarreal B (1-1), pero los de Eder Sarabia siguen con el agua al cuello en LaLiga Hypermotion.



Los del Principado suman ya cuatro puntos de los últimos 27 en juego y continúan en descenso después de empatar a 1 contra el segundo equipo 'groguet', que se adelantó con un gol de Diego Collado.



El Andorra afrontaba un partido con aires de final después de sumar tres puntos de los últimos 24 y de no ganar un partido desde el 3 de diciembre. Eder Sarabia sorprendió situando de delantero centro a Jorge Pombo y dejando en el banquillo a Jon Karrikaburu. Las cuatro jornadas consecutivas sin marcar era uno de los motivos por este cambio.





El Villarreal B tuvo el balón en los primeros 45 minutos y tuvo una primera parte tranquila. Su partido sólido fue clave para los 'groguets'. En el minuto 1 dio el único susto con un remate de cabeza de Antonio Espigares a la salida de un córner que se paseo a tocar de la línea de gol.



El Andorra, muy intenso, pero con falta de profundidad y de pase en los últimos metros, marcó un gol en el minuto 11, pero el asistente de Adrián Cordero Vega anuló el tanto de Jorge Pombo por fuera de juego que marcó después de recibir una asistencia por la derecha de 'Petxa'.



Y ahí se acabó el protagonismo de una primera parte en la que a los dos equipos les sobró el miedo a perder. En el minuto 40 se lesionó el medio toledano del Villarreal B Alberto del Moral y entró en su lugar Aitor Gelardo.

En la reanudación, el miedo continuó instalado en los dos equipos. En la primera parte no hubo ningún remate a puerta y en la segunda, los de Eder Sarabia tuvieron más posesión de balón, pero siguiron sin encontrar espacios delante de un rival muy sólido pese a la juventud de sus jugadores.



En el minuto 58 llegó el primer remate entre los tres palos de los dos equipos aunque no fue con peligro. Iván Gil probó desde la larga distancia y paró sin problemas Iker, el único andorrano sobre el terreno de juego.



Un minuto después, un error defensivo de los del Principado, en el que quedó en evidencia José Marsà, no lo aprovechó Jorge Pascual. El delantero de Almería, totalmente sólo, envió su remate raso cruzado fuera de manera incomprensible.



El partido se animó y en el minuto 65 un centro de José Marsà por la izquierda lo remató de cabeza Julen Lobete y Iker envió el balón a córner. La primera ocasión clara del FC Andorra.





En el minuto 77 llegó el gol del Villarreal B. Dani Tasende envió un pase largo en profundidad a Diego Collado y el granadino driblo a Nico Ratti para anotar el 0 a 1. El asistente lo anulo por fuera de juego y el VAR dio el gol como valido. El golpe fue difícil para encajar por el FC Andorra y Diego Collado estuvo a punto de anotar el 0 a 2, pero Nico Ratti lo evitó. Los de Eder Sarabia reaccionaron y en el minuto 85, Espigares evitó en el área pequeña el remate de Scheidler después de un centro de Álex Calvo.



En el minuto 89, Scheidler remató de cabeza un centro de José Marsà y Iker volvió a parar sin problemas. En el primer minuto de descuento llegó el gol del empate. Aurélien Scheidler remató a la escuadra y el VAR dio como valido el gol del francés. El FC Andorra continua una jornada más en descenso y sigue con su racha negativa sin ganar desde el 3 de diciembre.

FICHA DEL PARTIDO:

1 - FC Andorra: Nico Ratti; 'Petxa' (Álex Calvo, m. 83), Álex Pastor, Diego Alende, José Marsà; Jandro (Sergi Samper, m. 83), Sergio Molina, Iván Gil (Scheidler, m. 75); Julen Lobete (Karrikaburu, m. 69), Iker Benito y Pombo (Rubén Bover, m. 75).

1 - Villarreal B: Iker; Adrià Altimira, Espigares, Lekovic, Dani Tasende; Alberto del Moral (Aitor Gelardo, m. 40), Carlo Adriano, Rodrigo (Dani Requena, m. 80), 'Lanchi' (Diego Collado, m. 69); Álex Forés (Abraham del Moral, m. 80) y Jorge Pascual (Tiago Geralnik, m. 69).

Goles: 0-1, M.77: Diego Collado. 1-1, M.91: Scheidler.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (comité cántabro). Amonestó a Sergio Molina (m.5), Iker Benito (m. 73), Scheidler (m. 87) y Karrikaburu (m. 93) del FC Andorra; y a Carlo Adriano (m.48) y Lekovic (m. 83) del Villarreal B.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Hypermotion, disputado en el Estadio Nacional de Andorra la Vella ante 2.319 espectadores.