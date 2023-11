El Albacete amarga el debut de Julio Velázquez como entrenador del Zaragoza

Los primeros quince minutos del choque fueron un toma y daca entre dos planteles que mostraban intensidad, pero que se neutralizaban mutuamente, impidiendo que se vieran ocasiones en este primer tramo del partido. Escriche, de cabeza y en el minuto 19, dispuso de la primera oportunidad del envite en una llegada protagonizada por Agus Medina que acabó en un remate con la testa del punta de Burriana, pero el balón salió junto al lateral de la meta defendida por Dani Rebollo.



Como es habitual en él, falló la acción más clara en otra llegada por el costado diestro del ataque manchego. El balón quedó muerto en el área pequeña del Zaragoza e, incomprensiblemente, lo mandó muy alto (m.24). Al borde del descanso, el Albacete volvió a merodear el gol, pero de nuevo se mostró inoperante. Higinio chutó flojo dentro del área maña y Dani Rebollo rechazó su tiro con los pies para abortar sus intenciones.

En la segunda mitad siguió llevando la iniciativa el Albacete y fruto de ese dominio emergió la acción de Julio Alonso, quién puso un centro peligroso al primer palo que remató con la puntera Agus Medina. Dani Rebollo volvió a evitar el tanto blanco en una estirada de reflejos (min.49).

Otra llegada de Agus Medina, que acabó en un centro mordido, fue despejado por el meta visitante, despistando así a Fuster, quien no pudo alcanzar el balón, provocando la desesperación de la hinchada local, que veía que su equipo disfrutaba de la posesión y las ocasiones, pero no marcaba. Comenzó a estirarse el equipo zaragocista con los cambios, pero el que coleccionaba oportunidades era el cuadro de Rubén Albés. Higinio y Fuster no pudieron marcar en un contragolpe claro, al entrarles las dudas y desperdiciar el dos para dos.

El primer lanzamiento entre los tres palos del Zaragoza fue de Bermejo, que puso en apuros a un Bernabé que despejó con las dos manos un disparo con 'veneno'. Sin embargo, esta vez el fútbol fue justo con el conjunto albaceteño, que marcó el tanto del triunfo en el minuto 89 al aprovechar Quiles, que había reemplazado a Higuinio, un error de despeje de Jair y Fran Gámez. Recortó al central portugués dentro del área y batió, a media altura, a Dani Rebollo.



El 1-0 final puso fin a la racha de siete jornadas sin ganar del Albacete, mientras que alargó la dinámica negativa de un equipo aragonés que amplía a ocho las citas ligueras sin lograr un triunfo y lo mantiene en crisis.