Xavi: "Lo de Gundogan es un tema cultural, estamos de acuerdo con lo que dijo"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo estar de acuerdo con las críticas de Ilkay Gündogan al equipo tras la última derrota contra el Real Madrid (1-2), si bien subrayó que en el vestuario él transmite "de todo menos autocomplacencia".

Los ecos del pinchazo sufrido en el último Clásico protagonizaron parte de la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra la Real Sociedad, un partido clave para el técnico de Terrassa, que instó a sus pupilos a reaccionar en LaLiga EA Sports. Xavi subrayó que todo los futbolistas "están enfadados" por la derrota contra el Madrid, algo que Gündogan puso en duda tras el encuentro al afirmar que le hubiera gustado ver "más enfado y decepción" en sus compañeros.

"La palabra conformidad no es del ADN Barça. Nosotros estamos por la excelencia. Las palabras de Gündogan no las hemos visto polémicas, estamos de acuerdo con lo que dijo. Perdimos el Clásico por errores nuestros. No hemos generado polémica en el vestuario", argumentó Xavi, quien agregó que las críticas del alemán se deben también a una "cuestión cultural" del centrocampista.

Con todo, negó el técnico que las malas sensaciones de su equipo a partir del minuto 60 de aquel encuentro sea como consecuencia de un bajón físico: "Tuvimos desconexiones y errores puntuales". Por ello, el preparador del primer equipo azulgrana considera que el partido contra la Real -"un test de alto nivel", avisó- debe servir para que sus jugadores sean capaces de controlar "los detalles" que causaron la derrota contra el equipo blanco. "No hay nada perdido, estamos a cuatro puntos de los líderes y tenemos tiempo de subsanar estos errores", puntualizó.

Reconoció Xavi que su equipo no lo tendrá fácil en el Reale Arena ante un "rival de mucho nivel" dirigido, en su opinión, por uno de los "mejores entrenadores" de LaLiga EA Sports. Para medirse a la Real, el Barça recupera a Pedro González 'Pedri', que este mismo viernes ha recibido el alta médica de una lesión muscular que le ha dejado en el dique seco más de dos meses. "Tiene muy buenas sensaciones, está disponible y al 100%. Es una gran noticia su regreso", celebró el técnico del Barça.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Pedri tiene sensaciones buenísimas; Frenkie todavía no. Le hace daño, le cuesta. Tiene dolor y no está preparado", desveló Xavi, quien precisó que "no hay que buscarle tres pies al gato" a la dolencia del neerlandés. A San Sebastián viajará, como viene siendo habitual, Lamine Yamal, de quien Bojan Krkic, coordinador del área de fútbol del Barcelona, dijo recientemente que el principal objetivo del joven delantero esta temporada es aprobar el cuarto curso de la ESO.

Xavi calificó de "supermerecido" el octavo Balón de Oro conquistado por el argentino Leo Messi, con quien habló esta semana para felicitarle por el galardón. "Es el mejor jugador del último Mundial y, para mí, no hay debate. Hablé con él está semana y estaba muy feliz. Tengo muy buena relación con él", afirmó.

Xavi e Iniesta ganaron la Copa del Mundo del 2010, pero ese año el premio a mejor jugador del mundo también se lo llevó Messi por delante de los internacionales españoles, una decisión que, pasados los años, el actual técnico del Barça no cuestiona. "Hay votos, no hay debate. Si la gente vota esto, es así. En 2010, los votos fueron muy repartidos entre los jugadores españoles. Estábamos Iniesta, yo, Villa, Casillas, Puyol... para mí no hay ningún debate. Cuando sale Messi, el fútbol hace justicia dándole el Balón de Oro al mejor futbolista del momento y, para mí también, de la historia", opinó.