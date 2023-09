Setién se despide del Villarreal en una carta: "Las causas justas e injustas, dan igual"

Quique Setién ya es historia del Villarreal. El técnico cántabro no ha llegado al año completo como técnico del conjunto castellonense, al que llegó en noviembre del año pasado para sustituir a un Unai Emery que puso rumbo al Aston Villa inglés. Un mal inicio liguero, con tres derrotas en los primeros cuatro partidos, han sido el culminante de su cese.

Días después, el ya exentrenador del Submarino Amarillo se ha pronunciado a través de una carta abierta promovida por redes, agradeciendo al Villarreal por estos meses.

"Nunca es agradable que te cesen, pero esta es la profesión que he elegido. Sobre las causas, justas e injustas, cada uno las vamos a interpretar como nos convenga, así que dan igual. Siempre dije que para hacer lo que quieres te tienes que comprar un club, y este no es mío", señala el escrito.

En el resto del comunicado, Setién agradece "la experiencia" que ha podido tener en Villarreal: "Lo positivo es que he vivido una nueva experiencia de vida, de relaciones humanas, de comportamientos diferentes, de emociones y de fútbol, y es lo que queda. Ahora creo que estoy más preparado que hace un año y, si vuelvo a tener más oportnunidades, todo nos servirá para hacer mejor las cosas en el futuro.

Mi objetivo siempre es dejar un buen recuerdo allá donde voy, y estoy seguro que lo he conseguido, no por los éxitos o fracasos que no tienen dueño, sino por haber trabajado con honradez y tratado bien a los que dependieron de mí.

Quedo agradecido al Villarreal CF por haberme dado la oportunidad de trabajar para el club, y especialmente a todos los empleados que nos trataron en el día a día como si fuéramos una familia".