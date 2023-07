Rekik abandona el Sevilla y ficha por el Al Jazira; Rubén Blanco, cerca de firmar por el Marsella

El Sevilla ha anunciado este domingo el acuerdo con el Al-Jazira de Abu Dabi para el traspaso el defensor neerlandés Karim Rekik, por cuya transferencia pagará el club emiratí alrededor de 2,5 millones de euros, según han informado a EFE fuentes de la operación.

Rekik, de 28 años y origen tunecino, se ha sometido esta semana a un exhaustivo reconocimiento médico antes de viajar al país árabe para vencer las reticencias al fichaje que tenía Al-Jazira, debido al largo historial de lesiones que ha padecido en sus tres temporadas en el Sevilla.

El futbolista nacido en La Haya, de hecho, participó la pasada campaña en veintidós encuentros oficiales con el Sevilla, sólo una docena de ellos completos, entre ellos la prórroga de la final de la Liga Europa ganada al Roma el 31 de agosto en Budapest, en la que suplió al brasileño Alex Telles.

El portero del Celta de Vigo Rubén Blanco se encuentra en la localidad francesa de Marsella para someterse al reconocimiento médico y cerrar su fichaje por el Olympique para las próximas tres temporadas.

