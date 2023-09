El Real Madrid no permitirá emitir imágenes de televisión antes y después del partido con el Getafe

El Real Madrid disputará este sábado ante el Getafe (16:15 horas) su primer partido como local de la temporada en el Santiago Bernabéu. Tras tres duelos a domicilio los de Carlo Ancelotti se estrenan ante su público en un choque que cuenta con una polémica previa. Y es que el club blanco no va a permitir a los operadores de televisión con derechos obtener la señal en la previa y el post del encuentro.



?? El @RealMadrid no permitirá a los operadores de televisión con derechos obtener señal en la previa y en el post del partido ante el Getafe



? Tampoco entrevistas



?? Solo durante el trascurso del encuentro



?? Según @LaLiga, el club blanco se ampara en una sentencia que no… pic.twitter.com/effKnsq1qF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 1, 2023

Así lo ha confirmado LaLiga, que informa que esta decisión no va a afectar a la experiencia y calidad de las retransmisiones, aunque no se podrá, por ejemplo, escuchar a los jugadores en las tradicionales entrevistas. El Real Madrid se ampara para su decisión en una sentencia que no es firme y que contraviene los estatutos y reglamentos de la competición, que tomará acciones legales por su incumplimiento.

LaLiga no entiende la decisión tomada por el club teniendo en cuenta que siempre que lo han solicitado les han prestado imágenes de juego para sus documentales o les han dejado instalar cámaras en los partidos para sus propios canales.