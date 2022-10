Vilda aprovecha el triunfo ante EE.UU. para pasar factura a las 15 futbolistas que renunciaron a la Selección

Este martes la selección española femenina lograba un histórico triunfo ante Estados Unidos por 2-0 en Pamplona, logrando por primera vez derrotar a la gran potencia de este deporte. Y eso que a Jorge Vilda le faltaban algunas de sus mejores piezas, aquellas que se negaron a seguir jugando con España mientras el estuviera a los mandos del equipo.

En rueda de prensa tras el triunfo, el técnico no dudo en aprovechar la situación para dejar un par de recados a las 15 jugadores que mandaron los correos electrónicos a la RFEF y ensalzó lo logrado por su 'nuevo' plantel.

"Creo que es un día histórico para el fútbol femenino español, se ha conseguido ganar por primera vez a Estados Unidos, primera potencia mundial, y el mérito y la enhorabuena, a mis jugadoras. Han sabido sufrir, y es destacable el acierto de cara a puerta, que es llamativo el que hemos tenido hoy", valoró.

El madrileño quiso agradecer "a toda la gente que ha venido hoy a El Sadar en un día importante para el fútbol femenino" donde se batió el récord de asistencia a un partido de la selección. "Seguimos sumando y creciendo, estamos encantados, las jugadoras también. Hoy es día de hablar de presente y futuro próximo", apuntó el técnico.

A sus jugadoras, tras terminar, Vilda reconoció que se ha centrado en "recordarles que ha sido un día histórico" y en que "todo el mundo" va a recordarlas. "Es historia del fútbol femenino y ahí están los nombres de estas jugadoras como las primeras que han ganado a las número uno del ranking.Hemos demostrado que un equipo unido y con jugadoras al 100% puede ganarle hasta la primera potencia del mundo".

"No es nada fácil lo que han hecho estas jugadoras, la valentía de encarar estos dos partidos, el venir, tener presión. Las jugadoras leen, ven, y cuando te tildan de jugadora 'b' o de segundo plato no es plato de buen gusto para ninguno y a mí me parece superinjusto y no tener respeto a 23 futbolistas que llevan toda la vida dejándose el alma por la selección", remarcó Vilda.

El seleccionador nacional afirmó que "jugar en la selección es el mayor privilegio que puedes tener como futbolista". "Y ellas están demostrando que saben lo que es vestir esta camiseta y representar a su país al máximo nivel", agregó.