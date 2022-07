Vicente Del Bosque, en COPE: "La Selección actual está al nivel; no es falso optimismo, hay buenos jugadores"

Doce años después, España sigue recordando la Copa del Mundo que la Selección de fútbol logró un 12 de julio de 2010 en Sudáfrica, con un gol de Iniesta que pasó a la historia.

Vicente del Bosque, el entonces seleccionador, se pasó este lunes, coincidiendo con el aniversario, por La Contraportada de El Partidazo de COPE. Del Bosque recuerda que aquel hito fue más allá de lo deportivo: "Ha sido un momento del fútbol español extraordinario, incluso del país, de España, que es un país que tiene muchas cosas buenas, pese a que somos demasiado ácidos y críticos con nosotros mismos", apuntó.

El 'Iniesta de mi vida' de Camacho

Es muy difícil disociar la imagen del remate de Andrés Iniesta en la prórroga con la narración en Telecinco de Paco González y el ex seleccionador José Antonio Camacho. Aquel 'Iniesta de mi vida', "es lo que mejor definió" ese momento, para Del Bosque: "Lo hizo con toda la naturalidad y todo el cariño, que es de agradecer".

Y mientras toda España vibraba con el gol, Vicente del Bosque mantenía el rictus serio en el banquillo. Tenía una explicación: "El partido no estaba acabado. Quedaban cuatro minutos, que a veces puede ser mucho tiempo, y controlar las emociones era fundamental. Teníamos que pensar que en esos cuatro minutos no podíamos fallar. Me hubiera gustado haber tenido más control de la pelota, incluso abusamos de tirar el balón fuera con la intención de perder tiempo. No sufrimos, pero el ansia de que acabara pronto nos hizo que no tuviéramos el balón", recordó.

Curiosamente, otro de los recuerdos que el ex seleccionador campeón del mundo mantiene vivos en su memoria fue "el viaje en autobús camino del partido ante Honduras". España venía de perder ante Suiza, y la derrota en ese encuentro le apeaba del Mundial: "Fue el momento más tenso. Aquel silencio imponía. Nos jugábamos seguir o no en el Mundial". La historia tuvo un final feliz: "Algo hicimos bien para ganar..."

La conversación con Vicente del Bosque terminó con un diagnóstico sobre la actual Selección, la que dirige Luis Enrique Martínez y que, en noviembre, afrontará el Mundial de Catar 2022: "La Selección tiene buena pinta, hay que tener la esperanza de que van a hacer buen Mundial, hay buenos jugadores. Las cosas se están haciendo bien, hay buenos jugadores y estamos al nivel. No es un falso optimismo: hay base para hacerlo".