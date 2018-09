Unzué, en Esports COPE: “Jordi Alba va a tener opciones de volver a la selección si está a su nivel”

El ex segundo entrenador de Barcelona ha hablado de la situación actual del lateral izquierdo español: “Jordi Alba sigue siendo seleccionable y va a tener opciones de volver a la selección si está a su nivel. Los que conocemos a Luis sabemos que es un tío muy directo y que no tendrá reparos en reconocerlo si en un momento dado se ha equivocado. Si tiene la sensación de que Alba está mejor que otro, lo llevará. La competencia es muy grande y al final esto nos hará valorar aún más todo lo que ha hecho Jordi Alba en su carrera”

El técnico vasco tambíen ha repasado la actualidad del máximo rival del equipo catalán: “Últimamente los éxitos de la selección estuvieron ligados a jugadores del Barça y de La Masía, pero ahora el Real Madrid ha apostado por jugadores nacionales, los ha buscado, los ha comprado y ha creído en ellos. A Luis Enrique le gustan ese tipo de jugadores y por eso los lleva”.

“En el Barça, la ambición por seguir ganando títulos, hace que tengas menos paciencia con los jugadores de casa y que vayas al mercado a buscar jugadores con más nivel y contrastados en el mercado internacional” continuó el ex entrenador del Celta.

Unzué ha alabado el gran trabajado que esta haciendo su ex compañero en la Selección: “Tiene mucho mérito lo que ha conseguido Luis y el staff técnico en los pocos días que han podido trabajar. Se ha visto una evolución importante. He visto un equipo mucho más ordenado y mejor posicionado. A veces hay que tener paciencia para que la pelota te llegue a la situación más favorable para hacer daño. Si miras los partidos del Mundial, verías la diferencia”.

Juan Carlos Unzué explica los motivos por los que no fue con Luis Enrique a la Selección. “Ya dije cuando acabé mi etapa en el Barça, que yo quería ser primer entrenador, por eso no fui a la selección con Luis” “Luis Enrique tiene el carácter suficiente para llevar un grupo de este nivel. Además, con los dos resultados que se han producido, se va a llevar mejor la situación”

Por último, analizó su situación actual y no tiene prisa por entrenar: “Estoy descansando y viendo mucho fútbol. En mi carrera no lo había podido hacer y creo que me ayudará para estar más preparado”