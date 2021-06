Unai Simón, sobre el debate de la portería: "No veo primordial ser titular en la Eurocopa"

Unai Simón fue titular en el España - Portugal de este viernes, y jugó los 90 minutos. En pleno debate sobre si hay nivel en la portería y quién de los tres convocados para la Eurocopa debería ser titular, Unai dio la cara ante las cámaras de RTVE.

"Entiendo que se pueda hablar de la portería de la Selección, son cosas que no me preocupan. Intento entrenar bien todos los días, y si da que el míster me pone para jugar, darlo todo", dijo Unai Simón.

Se siente fuerte ante la presión: "La presión en el campo no me puede. Estamos acostumbrados a este tipo de partidos. Asumimos que cometemos aciertos y errores. La presión en su justa medida es buena, pero más de la cuenta no".

Que haya jugado completo el partido amistoso frente al combinado portugués "no sé si es un mensaje de Luis Enrique, yo digo que siempre que me ponga lo voy a dar todo".

Y lo principal: trabaja por ser titular, pero confía en el nivel de los tres llamados por Luis Enrique para defender la portería de España: "No veo primordial ser titular en esta Eurocopa. Somos tres porteros capacitados para competir en la Eurocopa, y si el míster apuesta por cualquiera de los tres será por el que está más preparado".