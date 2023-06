La 'traición' de Bono a Unai Simón en los penaltis del Mundial de Qatar

Bono, portero del Sevilla y de la selección de Marruecos, se convirtió en el antagonista de una trágica tanda de penaltis para la Selección Española en los octavos de final del Mundial de Qatar. El marroquí, un especialista en los 11 metros, ha desvelado uno de sus secretos guardados para vencer en aquel duelo.

En una entrevista a 'Dreamers', Bono recuerda que antes de iniciar la tanda de penaltis habló con el guardameta español Unai Simón: "Vi que tenía una lista de nuestros lanzadores en la mano, con indicaciones de por dónde iban a tirar los penaltis cada uno. Y me dijo que lo iba a dejar detrás de la portería, que no lo tocara. Yo le dije que estuviera tranquilo, que no lo tocaría, pero que lo escondiera bien" .

España, eliminada tras fallar todos los lanzamientos de la tanda de penaltis España llora. La Selección no encontró el camino del gol ante Marruecos y se despide del Mundial de Qatar en octavos de final, tras los fallos de Sarabia, Soler y Busquets. 06 dic 2022 - 14:20

El portero marroquí, sabedor de esta información privilegiada que tenía Unai Simón sobre sus compañeros, no dudó en alertar a sus compañeros: "Cuando Abdelhamid Sabiri vino a chutar le dije que existía ese papel. Él asintió, miro hacia un sitio y tiró hacia el otro. Y metió su penalti", confesó. De esta forma, Bono cumplió su palabra de que no tocaría aquel papel, pero sí advirtió a sus compatriotas.

Unai Simón solo fue capaz de salvar el lanzamiento de Benoum, el defensa magrebí no se fío de Bono y optó por disparar a su lado de preferencia y falló. Sabiri, Ziyech y Achraf lograron anotar a España, por su parte, Sarabia envió el balón al poste y el guardameta marroquí detuvo los penales de Carlos Soler y Sergio Busquets.