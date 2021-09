Sergio Busquets: "No es la situación que nos hubiese gustado, pero somos optimistas"

El internacional español Sergio Busquets ha asegurado que son "optimistas" respecto a la clasificación para el Mundial de Catar 2022 a pesar del tropiezo ante Suecia y de que no están en la situación que les hubiese "gustado", y confía en que el combinado escandinavo "se pueda dejar algún punto antes de la última jornada" para evitar la repesca.

"El fútbol ha evolucionado, cualquier equipo te puede ganar incluso siendo aparentemente inferior. Hay selecciones que a priori son favoritas y se van dejando puntos. La clasificación no es la que nos hubiese gustado, pero hay que ser optimistas y esperar que Suecia se pueda dejar algún punto antes de la última jornada", declaró en rueda de prensa. En este sentido, apeló a centrarse en no "fallar" más. "No es la mejor situación ni la que queríamos, pero intentamos ser optimistas, con la confianza que tenemos en cada uno, lo que venimos haciendo... Es cierto que alguna vez nos ha faltado esa pizca de suerte, pero intentamos dominar. No podemos fallar más, pero somos optimistas y queremos ganar todos los partidos que nos quedan", subrayó.

Sobre el duelo de este domingo, recordó que "cada partido es diferente" y que Georgia les va a poner "diferentes situaciones". "Ante Suecia, todos pudimos estar mejor en las transiciones. Tenemos que ver vídeos, entrenar e intentar estar mejor", expuso. "Somos una selección que tiene mucho control del balón y no hacemos muchas faltas. Depende de muchos factores, seguro que se podía haber hecho alguna falta más... Hay que enfocarse en lo positivo", continuó.

???@5sergiob: "Estamos concienciados en lo que se está jugando. Los calendarios están ajustados, pero no queda otra, es lo que hay".



?? "Siempre intentamos estar de la mejor manera".#VamosEspaña#Catar2022pic.twitter.com/NkP8a4e1Jp — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 4, 2021





Sobre las críticas a Eric García, señaló que "cuando se pierde siempre se buscan culpables". "Eric ha hecho un gran primer partido con el Barça, en el segundo tuvo un compromiso espectacular. Estamos encantado de tenerle en la selección. El otro día hicimos un buen partido en general, hay cosas a mejorar, pero poner el foco en un jugador no sirve para nada y no es justo. Eric tiene mucho presente por delante, entiende bien la filosofía", explicó.

"Venimos de una Eurocopa en la que estuvimos muy cerca del objetivo. Esa experiencia les va a servir. Estamos en un lugar privilegiado en el que se exige el máximo y ellos lo saben", afirmó. "Estamos concienciados. Todos tenemos calendarios apretados, sabemos poner el foco. Quizás el mejor momento de cada jugador esté por llegar", continuó. También valoró la idea de la FIFA de organizar el Mundial cada dos años. "Tenemos poca voz en todo esto, cada vez se cargan más los calendarios. Van a querer la Eurocopa, el Mundial de Clubes, más partidos de liga... y va a llegar un momento en el que el jugador va a explotar. Cada vez hay menos tiempo de recuperación. Lo hemos visto con la pandemia, que se han solapado temporadas y partidos, y todo puede pasar factura. Hay que sentarse, hablar todos y valorarlo", analizó.

Por último, Busquets solicitó el apoyo de la afición en el Nuevo Vivero de Badajoz. "Como pasó en la Eurocopa, la gente se enganchó y se identificó con la selección. Sabemos que vamos a tener partidos en los que no estaremos tan brillantes, pero necesitamos que nos apoyen. Seguro que lo vamos a conseguir", indicó. "Somos los primeros que debemos enganchar a la afición. Juntos somos más fuertes, en los momentos más difíciles te da un plus. En la Eurocopa la gente se fue uniendo y estamos encantados", finalizó.