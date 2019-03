Saúl: "Luis Enrique no me tiene que dar ninguna explicación"

Saúl Ñíguez, centrocampista del Atlético de Madrid, aseguró tras sumarse en la mañana de este martes a los entrenamientos de la selección española en La Ciudad del Fútbol en el lugar de Fabián Ruiz, baja por gripe, que el seleccionador no le tiene que dar "ninguna explicación".

Su ausencia fue una de las sorpresas de la convocatoria con novedades de Luis Enrique Martínez para el inicio del camino a la Eurocopa 2020, con partidos ante Noruega y Malta. La gripe A con la que se incorporó Fabián, ha permitido a Saúl regresar con rapidez.

"El mister no tiene nada que explicar, piensa que había nuevos futbolistas para estos partidos que le venían bastante bien y yo lo único que tengo que hacer es seguir trabajando en mi club, intentar hacerlo lo mejor posible para cuando piense que estoy bien y me quiera convocar estar a su disposición. No me tiene que dar ninguna explicación", aseguró Saúl en un acto promocional de la selección española en la renovación del patrocinio de Pelayo.

Saúl tuvo palabras de ánimo para Fabián Ruiz, que sigue ingresado en un hospital madrileño y se espera que durante el día de hoy pueda regresar a su domicilio en Nápoles.

"La verdad es que tenía muchas ganas de estar aquí. Ha sido por la desgracia de un compañero, al que deseo una pronta recuperación. Me toca estar aquí, quiero aprovechar la oportunidad y competir al máximo", reconoció.

Marco Asensio, centrocampista del Real Madrid, aseguró que la selección española encara "dos retos muy importantes", firmar una buena fase de clasificación y volver a recuperar galones en la Eurocopa 2020.

"Tenemos dos retos muy importantes, el primer es clasificarnos para la Eurocopa. Es un reto y tenemos mucha ilusión puesta. Estamos haciendo un buen grupo, asentando las bases de la selección y es algo importante e ilusionante para todos los que venimos de abajo", manifestó en La Ciudad del Fútbol.

Asensio fue junto a Saúl Ñíguez los dos internacionales que acompañaron a Pelayo en el acto de renovación de patrocinio. Centrado en la selección española y los partidos ante Noruega y Malta, aparcó el Real Madrid durante semana y media.

"Siempre la selección es otra cosa. Cuando venimos aquí pensamos solo en la selección, nos olvidamos un poco del club. Aquí hay otro entrenador, se juega de una forma diferente y siempre que venimos pensamos en dar lo mejor de nosotros para la selección", afirmó.