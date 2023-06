Santi Denia: "Los equipos de Segunda están obligados a ceder jugadores en fechas FIFA"

El seleccionador sub-21 español, Santi Denia, valoró este lunes lo bien que están entrenando los jugadores preseleccionados para la disputa del Europeo Sub-21, que se va a celebrar del 21 de junio al 8 de julio en Georgia y Rumanía, y el "trago" que va a suponer realizar los últimos descartes.

"Están entrenando todos muy bien, lo están poniendo complicado. Estamos valorando las alternativas y el tema de los descartes va a un trago difícil", declaró Santi Denia en la rueda de prensa previa al último partido de preparación este martes ante México. Sobre el partido ante el equipo mexicano, el técnico lo ve como una "oportunidad" para poder poner a "los 26 jugadores". "Pedimos un partido a la dirección deportiva para reforzar y corregir cosas de los anteriores y para poder dar una oportunidad a los cuatro nuevos jugadores", comentó.

En caso de que haya alguna lesión previa al torneo, Denia cree que "tiraría" de la lista de 27, aunque no lo confirma. "Puede haber imprevistos y si hay que tomar alguna decisión todos los escenarios están contemplados y se hará lo mejor para el equipo", puntualizó. Uno de los temas de actualidad es la posible lesión de Dani Olmo en la selección absoluta, para el que está sonando como sustituto Rodrigo Riquelme. "Si Luis de la Fuente quiere subir a cualquier Sub-21, él los conoce y puede tirar de cualquiera, pero hasta que no tomen la decisión no se sabe", explicó.

La gran polémica que ha envuelto la convocatoria es que Antonio Blanco no puede disputar los 'playoffs' de ascenso a LaLiga Santander, sobre la que entienden "la postura" del Alavés, pero que la concentración para el Europeo "empezó el día 9". "Tanto Antonio como Arnau Tenas lo saben, están entrenando muy bien y quieren estar en la lista final", reflexionó en relación al portero del Barça Atlètic, que también se perdió la vuelta del Clásico de filiales por el ascenso a Segunda División.

Pese a que no quiso entrar en temas "de calendario", recalcó que los equipos deberían "tener en cuenta" la situación de la Segunda División con respecto a las "fechas FIFA". "Dentro de la planificación los equipos saben que están obligados a ceder a los jugadores y existe la posibilidad de no poder usarlos en determinados partidos", concluyó.