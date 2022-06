Busquets pide a Laporta que hable "cara a cara" y no por la prensa

El jugador del FC Barcelona Sergio Busquets afirmó este miércoles que le gustaría enterarse por su club y no "por la prensa" de la posible rebaja salarial que la entidad blaugrana tendría pensado aplicar a sus capitanes para reducir la masa salarial la próxima temporada y poder acometer incorporaciones en el mercado de fichajes.

"¿Rebaja o renovación? Ni una cosa ni la otra, ahora estoy centrado en la selección. He escuchado que se vienen diciendo muchas cosas pero no ha pasado ni una cosa ni otra, así que estoy tranquilo. Cuando acabe la temporada con estos partidos y vuelva de vacaciones no sé lo que me dirán", indicó Busquets en la rueda de prensa previa al partido de España con Suiza de este jueves.

"Me gustaría que me lo dijeran a mí y no me enterara por la prensa. Siempre estoy dispuesto a ayudar y dar lo máximo de mí aquí y en mi equipo. No nos han propuesto nada, no sabemos nada más allá de lo que se escucha por vosotros. A mí no me molesta nada pero no es la mejor decisión hacerlo a través de otro lados", incidió el internacional.

"Lo mejor es un cara a cara. Siempre estoy dispuesto a ayudar y encontrar la solución y no solo a nivel económico, a cualquier tipo de problemas", se refirió Busquets. "Siempre he sido así y siempre lo he hecho así. He salido del fútbol base del Barça, he jugado siempre, he dado la cara siempre, he estado bien siempre. No soy ningún problema ni mucho menos", sentenció.

La selección española

El jugador de la selección española Sergio Busquets reconoció que el grupo actual es "bastante joven" para afrontar el Mundial de Catar a finales de año, pero también apuntó que acuden a la cita siendo un equipo con más solidez defensiva y más trabajado que en las ediciones de Brasil 2014 (eliminados en la fase de grupos) y Rusia 2018 (en octavos): "Cada Mundial es diferente, para el de ahora es un grupo bastante joven pero en este corto tiempo hemos tenido buenas experiencias como la Eurocopa o la Nations League, te da opciones de enfrentarte a rivales que serán favoritos para el Mundial y hemos sido muy buen equipo. Sólidos, compactos y difíciles de ganar aunque sí que es verdad que alguna vez nos ha faltado ese acierto", analizó Busquets.

"En los anteriores (Mundiales) teníamos quizá más calidad individual para decidir los partidos pero éramos un equipo menos sólido y menos trabajado. Dependerá de cómo lleguemos al Mundial, de pequeños detalles, de los jugadores que puedan venir o que no y de cómo están las otras selecciones. La experiencias del pasado me sirven para afrontar este Mundial. Me ha tocado un poco de todo. Ganar, irme a casa rápido y en la última, en los penaltis. Y pasó lo que pasó", recordó.

Sobre el rival de este jueves, Suiza, el jugador culé se mostró cauto. "He jugado mucho contra Suiza, en la última Eurocopa, en la Nations League, etc. Tiene jugadores de nivel, a algunos los conocemos de LaLiga y otros son jugadores experimentados en Europa. Siempre nos lo han puesto difícil, sin ir más lejos en la Eurocopa fue en los penaltis; y ahora nos toca mejorar estos dos empates. Es muy importante conseguir la primera victoria en esta concentración y que nos una a los equipos que están arriba en la clasificación", admitió.

Además, el centrocampista culé también fue preguntado por las críticas que ha recibido estos días su compañero Eric García. "Conociendo a Eric seguirá igual, es una persona muy tranquila, lo que le importa es lo que pasa dentro del vestuario y dentro del terreno de juego. Solo puedo hablar bien de él, siempre atento, profesional, el primero en cumplir todo. Un gran profesional. Esto es parte del proceso de estar en una selección 'top' y de que esto es fútbol y hay que crear debates. Le habrá tocado a él. Todos tenemos que mejorar, él también, y nada más. Son cosas del fútbol", dijo.

Y sobre Gavi reconoció que "todavía le falta mucho". "Es así fruto de su juventud y de su inocencia. Es muy bueno, se refleja en el terreno de juego y poco a poco irá evolucionando como jugador y como persona. Todavía es muy joven y tiene mucho que aprender", manifestó 'Busi'.

"Lo veo diferente a lo que hemos tenido, independientemente de que lleve unos años en La Masía pero todavía le falta mucho, no sé si porque no se lo han inculcado o porque es muy joven, el juego de posición, tiene que aprender mucho y coger muchos conocimientos. Eso le vendrá bien porque ya tiene un talento natural que es enorme y lo demuestra día a día", añadió.

En otras cuestiones, Busquets dijo que no sabe nada sobre un posible regreso de Piqué a la selección. "Ni lo sé, ni si lo supiera lo diría porque es una cosa que tiene que decidir él. Si viene será uno más para poder entrar en las listas y eso pertenece al seleccionador. Si viene o no dependerá de Luis Enrique, pero primero Gerard Piqué se tendría que posicionar y de momento no lo ha hecho", apuntó.



"RUBIALES NO TIENE QUE DAR NINGUNA EXPLICACIÓN"

Sobre las grabaciones publicadas de Luis Rubiales, Busquets aseguró que no pierden la mirada de Suiza. "No nos afecta porque venimos a jugar los partidos, a entrenar y estamos al margen independientemente de que tenga la repercusión que tiene por ser el presidente de la Federación. Conozco a Rubiales desde hace más tiempo, de todos estos años que he estado, sé como es como persona, él no tiene que dar ninguna explicación, lo que él decida en los comunicados de la Federación, ya está, tenemos un partido muy importante contra Suiza y necesitamos los tres puntos y estamos centrados en eso".





Por último, el jugador culé se mostró muy agradecido a Del Bosque, que pronunció aquellas famosas declaraciones de Busquets -sobre en quién querría parecerse de la actualidad- precisamente tras una derrota contra Suiza, y recordó le "dio la oportunidad de debutar en la selección" y le otorgó "mucha confianza".

"Por mi personalidad soy bastante fuerte mentalmente y coherente, sé diferenciar las cosas, y la vida me ha llevado a vivir muchas situaciones de esa manera, me lo tomé de la mejor manera, sabía que había que separar lo justo de lo injusto y lo que pertenecía a nivel individual y al colectivo", aseveró Busquets.

Por último, el internacional español -el tercero con más partidos de la historia- no tiene problemas en repetir comparecencia tres días después ante los medios "Tengo que hacer este papel, no tengo ningún problema, estoy encantado, no pasa nada" y pidió a los dirigentes de UEFA y FIFA que aligeren el calendario para futuras temporadas.

"El calendario se ha juntado, ahora parece que hay más partidos, aunque ya son cinco cambios y esto puede venir bien a los equipos. Pero son muchos partidos y no sé cómo va a quedar esto. Se ha propuesto un Mundial cada menos años, será difícil pero nos gustaría que todo fuera como estaba antes. Un calendario con más responsabilidad por parte de todos. Y que todo se decidiera entre todos para que no decidan tres o cuatro personas", finalizó.